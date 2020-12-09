首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > iPhone之家>iPhone新闻

苹果 iOS 14.3/iPadOS 14.3 RC 候选预览版更新内容大全

2020/12/9 7:20:19 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家 12 月 9 日消息 苹果今天发布了 iOS 14.3/iPadOS 14.3 RC 候选版本，具体版本号是 18C65，现已向开发者和公测用户开放下载。

IT之家获悉，iOS 14.3/iPadOS 14.3 RC 候选版本带来了包括对 Apple Fitness + 和 AirPods Max 支持。该版本也为 iPhone 12 Pro 带来了 Apple ProRAW 照片格式的能力支持。另外针对 App Store 隐私信息保护进行了升级，另外还为 iPhone 带来了其他特性和 Bug 修复等等。

iOS 14.3 包括对 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 用户新的 ProRAW 照片格式的支持。此外，相机应用还有另外两个变化：

  • 可以选择以 25 帧 / 秒的速度录制视频。

  • 镜面拍摄支持 iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 的静态照片。

此次更新还为Apple TV应用带来了罕见的变化：

  • 全新的Apple TV+标签让你可以轻松发现和观看Apple原创节目和电影。

  • 增强的搜索功能，使你可以按类别（如流派）浏览，并在你输入时查看最近的搜索和建议。

  • 在电影、电视节目、演员、频道和体育方面，以最相关的匹配结果显示的顶级搜索结果。

iOS 14.3 还让设置自定义应用图标变得更加简单，这要归功于可以从 Home 主屏幕运行快捷方式，而无需先启动快捷方式应用。此次更新还带来了支持将 Ecosia 设置为默认搜索引擎，以及支持直接在 Home 应用中安装第三方 HomeKit 配件的软件更新。

下面是具体更新内容

Apple Fitness+

  • 由 Apple Watch 提供的全新健身体验，可在你的 iPhone、iPad 和 Apple TV 上进行工作室风格的锻炼（Apple Watch Series 3 及更新版本）。

  • 在 iPhone、iPad 和 Apple TV 上的全新健身应用，可浏览 Fitness + 锻炼、教练和个性化推荐。

  • 每周新增十种流行锻炼类型的视频训练。高强度间歇训练、室内自行车、瑜伽、核心训练、力量训练、舞蹈、划船、跑步机步行、跑步机跑步和心智降温。

  • 由 Fitness + 教练精心策划的播放列表，为你的锻炼提供补充。

  • Fitness + 订阅在澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、英国和美国地区提供。

AirPods Max

  • 支持 AirPods Max，新的耳罩式耳机。

  • 高保真音频，带来丰富的声音。

  • 自适应均衡器可根据耳垫的个人适应性实时调整声音。

  • 主动降噪，阻隔环境噪音。

  • 透明度模式可听到周围的环境。

  • 空间音频与动态头部跟踪，带来影院般的听觉体验。

照片

  • 苹果 ProRAW 照片可以在 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 上拍摄。

  • 苹果 ProRAW 照片可以在照片应用中进行编辑。

  • 可选择以 25 fps 的速度录制视频。

  • 镜面拍摄支持 iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 的静态照片。

隐私保护

  • 在 App Store 页面上新增隐私信息部分，其中包括开发者报告的应用程序隐私实践摘要。

电视应用

  • 全新的 Apple TV+ 标签让你轻松发现和观看 Apple 原创节目和电影。

  • 增强的搜索功能，使你可以按类别（如流派）浏览，并在输入时查看最近的搜索和建议。

  • 在电影、电视节目、演员、频道和体育方面，以最相关的匹配结果显示的顶级搜索结果。

App Clips

  • 支持通过相机或从控制中心扫描 Apple 设计的 App Clip 代码来启动 App Clips。

健康

  • 能够在健康应用程序的周期跟踪中显示怀孕、哺乳或避孕药具的使用情况，以便更好地管理经期和生育期预测。

天气

  • 中国大陆地区的空气质量数据现在可以在天气、地图和 Siri 中获得。

  • 天气和 Siri 中提供了美国、英国、德国、印度和墨西哥地区在一定空气质量水平下的空气质量健康建议。

  • 天气、地图和 Siri 中的空气质量数据反映了德国和墨西哥的最新地区尺度。

Safari

  • Safari 中新增 Ecosia 搜索引擎选项

该版本还解决了以下问题：

  • 一些彩信 MMS 可能无法接收。

  • 联系人群组在撰写信息时无法显示成员。

  • 从 “照片”应用分享时，一些视频无法正确显示。

  • 应用程序文件夹可能无法打开。

  • Spotlight 搜索结果和从 Spotlight 打开应用程序可能无法使用。

  • 蓝牙可能在设置中不可用。

  • MagSafe Duo 充电器可以在低于最大功率的情况下为你的 iPhone 无线充电。

  • 使用 WAC 协议的无线附件和外围设备可能无法完成设置。

  • 当使用 VoiceOver 在提醒事项中添加列表时，键盘会被取消。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iOS 14.3iPadOSiPhone 12 Pro

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用