苹果 iOS 14.3/iPadOS 14.3 RC 候选预览版更新内容大全

IT之家 12 月 9 日消息 苹果今天发布了 iOS 14.3/iPadOS 14.3 RC 候选版本，具体版本号是 18C65，现已向开发者和公测用户开放下载。

IT之家获悉，iOS 14.3/iPadOS 14.3 RC 候选版本带来了包括对 Apple Fitness + 和 AirPods Max 支持。该版本也为 iPhone 12 Pro 带来了 Apple ProRAW 照片格式的能力支持。另外针对 App Store 隐私信息保护进行了升级，另外还为 iPhone 带来了其他特性和 Bug 修复等等。

iOS 14.3 包括对 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 用户新的 ProRAW 照片格式的支持。此外，相机应用还有另外两个变化：

可以选择以 25 帧 / 秒的速度录制视频。

镜面拍摄支持 iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 的静态照片。

此次更新还为Apple TV应用带来了罕见的变化：

全新的Apple TV+标签让你可以轻松发现和观看Apple原创节目和电影。

增强的搜索功能，使你可以按类别（如流派）浏览，并在你输入时查看最近的搜索和建议。

在电影、电视节目、演员、频道和体育方面，以最相关的匹配结果显示的顶级搜索结果。

iOS 14.3 还让设置自定义应用图标变得更加简单，这要归功于可以从 Home 主屏幕运行快捷方式，而无需先启动快捷方式应用。此次更新还带来了支持将 Ecosia 设置为默认搜索引擎，以及支持直接在 Home 应用中安装第三方 HomeKit 配件的软件更新。

下面是具体更新内容

Apple Fitness+

由 Apple Watch 提供的全新健身体验，可在你的 iPhone、iPad 和 Apple TV 上进行工作室风格的锻炼（Apple Watch Series 3 及更新版本）。

在 iPhone、iPad 和 Apple TV 上的全新健身应用，可浏览 Fitness + 锻炼、教练和个性化推荐。

每周新增十种流行锻炼类型的视频训练。高强度间歇训练、室内自行车、瑜伽、核心训练、力量训练、舞蹈、划船、跑步机步行、跑步机跑步和心智降温。

由 Fitness + 教练精心策划的播放列表，为你的锻炼提供补充。

Fitness + 订阅在澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、英国和美国地区提供。

AirPods Max

支持 AirPods Max，新的耳罩式耳机。

高保真音频，带来丰富的声音。

自适应均衡器可根据耳垫的个人适应性实时调整声音。

主动降噪，阻隔环境噪音。

透明度模式可听到周围的环境。

空间音频与动态头部跟踪，带来影院般的听觉体验。

照片

苹果 ProRAW 照片可以在 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 上拍摄。

苹果 ProRAW 照片可以在照片应用中进行编辑。

可选择以 25 fps 的速度录制视频。

镜面拍摄支持 iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 的静态照片。

隐私保护

在 App Store 页面上新增隐私信息部分，其中包括开发者报告的应用程序隐私实践摘要。

电视应用

全新的 Apple TV+ 标签让你轻松发现和观看 Apple 原创节目和电影。

增强的搜索功能，使你可以按类别（如流派）浏览，并在输入时查看最近的搜索和建议。

在电影、电视节目、演员、频道和体育方面，以最相关的匹配结果显示的顶级搜索结果。

App Clips

支持通过相机或从控制中心扫描 Apple 设计的 App Clip 代码来启动 App Clips。

健康

能够在健康应用程序的周期跟踪中显示怀孕、哺乳或避孕药具的使用情况，以便更好地管理经期和生育期预测。

天气

中国大陆地区的空气质量数据现在可以在天气、地图和 Siri 中获得。

天气和 Siri 中提供了美国、英国、德国、印度和墨西哥地区在一定空气质量水平下的空气质量健康建议。

天气、地图和 Siri 中的空气质量数据反映了德国和墨西哥的最新地区尺度。

Safari

Safari 中新增 Ecosia 搜索引擎选项

该版本还解决了以下问题：