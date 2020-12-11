苹果 iOS 14.3/iPadOS 14.3 RC 2 候选预览版发布

IT之家12月11日消息 继周三凌晨发布 iOS 14.3 RC 候选预览版之后，苹果今天早晨面向开发者和测试者发布了 iOS 14.3 RC 的另一个版本，该更新被命名为 iOS 14.3 RC 2，版本号为 18C66。

苹果已经从以前使用的 “golden master”命名接近最终的测试版本 . 取而代之的是，今后苹果将使用 “Release Candidate”或 RC 来指代接近最终测试版的版本。

IT之家获悉，iOS 14.3 为 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 启用了 Apple ProRAW 照片格式支持，另外还对 Apple TV 应用进行了一些修改，并兼容 Apple Fitness + 服务。

目前还不知道 iOS 14.3 RC 2 有什么变化，但可能是修复了一些严重的 bug。

iOS 14.3 RC 2 通过设置应用中的 OTA 更新向开发者和公测用户提供。像往常一样，如果更新没有立即出现下载，请尝试继续检查。

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