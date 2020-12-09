苹果 iOS 14.3/iPadOS RC 候选预览版发布：支持 AirPods Max、iPhone 12 Pro ProRAW 照片格式

IT之家12月9日消息 苹果今天发布了 iOS 14.3/iPadOS 14.3 RC 候选版本，具体版本号是 18C65，现已向开发者和公测用户开放下载。

IT之家获悉，iOS 14.3/iPadOS 14.3 RC 候选版本带来了包括对 Apple Fitness + 和 AirPods Max 支持。该版本也为 iPhone 12 Pro 带来了 Apple ProRAW 照片格式的能力支持。另外针对 App Store 隐私信息保护进行了升级，另外还为 iPhone 带来了其他特性和 Bug 修复等等。



苹果昨晚发布了 AirPods Max，这款创新的无线耳机将 AirPods 的奇妙体验带到具有高保真音效的包耳式设计中。AirPods Max 结合了定制声学设计、H1芯片和先进软件以支持计算音频，通过自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频带来突破性的聆听体验。AirPods Max 共有深空灰色、银色、天蓝色、绿色和粉色五种靓丽颜色。

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