苹果推出限时两小时送货服务，每单收费 5 美元

苹果近日宣布，该公司将为零售店内 “符合条件的现货商品”推出限时两小时无接触送货服务，在美国每单收费仅 5 美元。

这项服务在中国官网被称为 “将你想要的 Apple 产品送到家门口。”没有时间限制，免费送货上门。

苹果称，在这个假日购物季，购买某些产品的顾客，只需支付 5 美元运费就可享受送货上门服务。苹果表示，该公司将为 “多数大城市”提供预定的快递服务。

然而，5 美元的低收费不会永远持续下去。苹果在其网站上表示，这属于限时优惠。此外，这项服务还有许多限制，包括不能在定制 Mac 电脑、购买雕刻产品时使用。

如果顾客不需要在两个小时内送货，苹果称将为任何现货 Mac、iPad、iPhone、Apple TV 或 Apple Watch 购买提供免费的次日达送货服务，并且 “几乎所有其他产品”都提供免费的两日达送货服务。

苹果还发布了产品指南，列出了顾客需要在 12 月 24 日之前订购才能免费送货的产品。现在，已经有些产品无法在平安夜之前免费送达，如 HomePod mini。

苹果还允许顾客在 2021 年 1 月 8 日之前开始退货，退货时间为 2020 年 11 月 10 日至 2020 年 12 月 25 日期间收到的合格产品。、