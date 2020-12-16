Facebook 在多家报纸刊登整版广告：抨击苹果调整数据政策

据报道，Facebook 周三在报纸上刊登了一系列整版广告来抨击苹果公司，称苹果在数据收集和定向广告方面的新变化对小企业不利。

这些广告刊登在《纽约时报》和《华盛顿邮报》上，标题是 “我们为世界各地的小企业而对抗苹果”。广告称，这些小企业关注苹果 iOS 14 移动操作系统即将做出的改变，这些改变将限制 Facebook 等公司收集移动用户数据并向他们投放广告的能力。

早些时候，苹果宣布将推出一项名为 “App Tracking Transparency”（应用程序追踪透明）的功能，让人们能够更好地控制自己的数据。至关重要的是，该功能允许用户选择不收集数据，并选择广告客户是否可以跟踪其活动。

对于 Facebook 而言，这是一个巨大的问题，因为 Facebook 正是通过销售有针对性的广告来赚取令人难以想象的利润。Facebook 曾公开表示，这将损害他们的业务。

新功能原计划在今年与 iOS 14 一同上线，如今，苹果已经将该功能推迟到明年，以便让开发者有时间做好准备。

Facebook 此前告诉投资者，苹果的这项改变将给 Facebook 带来重大阻力，因为其广告客户大多是小企业。Facebook 称：“虽然限制个性化广告的使用方式，确实会影响像我们这样的大公司，但这些变化将对小企业造成毁灭性的影响。”

而苹果上个月则反击称，Facebook 无视用户隐私。苹果高管简 · 霍瓦思（Jane Hovarth）曾表示：“Facebook 高管已经明确表示，他们的意图是收集尽可能多的数据。这种对用户隐私的漠视还在继续扩大。”

而 Facebook 则回应称：“他们利用自己的市场主导地位，选择自己收集的数据，同时让竞争对手几乎不可能使用同样的数据。他们声称这事关隐私，但实际上是为了利润。”

事实上，Facebook 今日的一系列报纸广告，也只是两家公司之间公开争斗的最新案例。此前，Facebook 一再表示，苹果应用商店的费用和即将到来的 iOS 变化，伤害了试图从疫情中恢复的小企业。

多年来，苹果 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）一直表示，Facebook 将用户视为一种产品，从广告中赚钱，并玩弄他们的隐私。与此同时，Facebook CEO 马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）则表示，苹果的产品价格昂贵，批评 Facebook 是别有用心。

此外，Facebook 还批评了苹果应用商店收取 30% 佣金的行为。上月中旬，苹果推出小企业开发者激励计划，将 App Store 佣金减半至 15%。