韩媒：苹果决定从 2022 年开始为 iPad 使用 OLED 面板

IT之家12月16日消息 众所周知，Apple Watch 和 iPhone 已经采用了 OLED 屏幕面板。韩国媒体电子日报称，苹果向三星和 LG 下单，请求将 OLED 面板应用于 iPad 系列产品，新品将在 2022 年发布。

此外，苹果计划使用比普通 OLED 面板更薄的混合 OLED 面板，充分结合刚性 OLED 和柔性 OLED 的特点，三星显示可在 2022 年供应，而 LG 显示可在 2023 年供应。

据介绍，这种 OLED 使用刚性玻璃作为 TFT（薄膜晶体管）基板因此具有刚性 OLED 的特性，并结合了 TFE（薄膜封装）技术（TFE 技术当前用于柔性 OLED 中），并且将使用薄膜代替当前用于封装的玻璃。

就结果而言，这种新 OLED 技术能够减小面板的整体厚度。三星 Display 和 LG Display 分别称其为 “ UT（超薄）”面板和 “ ATO（高薄 OLED）”面板。

一位高管表示，三星已经开始为必要的设施和设备做准备，预计在 2022 年开始，在 2023 年全面供应其面板。

IT之家了解到，这是苹果 iPad 系列首次使用 OLED 面板。而此这之前，也就是明年上半年，苹果还将推出采用 miniLED （LCD）的 iPad Pro。三星 Display 和 LG Display 对此均表示，无法透露与客户有关的任何信息。