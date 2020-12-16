搭载 S Pen 的三星 S21 Ultra 渲染图出炉

IT之家 12 月 16 日消息 明年 1 月中旬三星将发布 Galaxy S21 系列，其中 S21 Ultra（SM-G998）为顶配机型。这款智能手机将在几个方面进行改进，例如，摄像头的外观和功能都将被彻底重新设计。此外，三星 Galaxy S21 Ultra 还将搭载 S Pen 手写笔，手写笔是 Galaxy Note 系列多年来最重要的功能。

荷兰博客 LetsGoDigital 与意大利平面设计师 Giuseppe Spinelli 共同为搭载 S Pen 的三星 S21 Ultra 制作了一组新的产品渲染图。据悉，三星 S21 Ultra 发布时将只推出魅影黑（黑色）和魅影银（银色）两种颜色。大约 3 个月后，棕色和深蓝色的版本也有望推出。

据悉，三星 S21 Ultra 不会为 S Pen 手写笔设计机身收纳槽，而是通过笔套和手机壳配件的方式存放 S Pen。

据推测，S21 Ultra 的蓝牙 S Pen 提供了与 Note 20 Ultra 相同的功能。这款手写笔在几个方面都有改进，最重要的是它的延迟极低，只有 9 毫秒。因此，输入延迟不再明显，让使用触控笔书写的感觉更加自然。此外，还增加了许多功能，包括新的 Air Actions，还可以轻松地将手写文本转换为数字文本。

IT之家了解到，前段时间一直有消息称三星要取消 Galaxy Note 系列，但今天韩联社报道称，有三星高管已经表示新款 Galaxy Note 机型将于 2021 年发布。