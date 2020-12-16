华为：120 多家知名应用商、20 多家硬件厂商加入 HarmonyOS 生态建设

IT之家12月16日消息 华为在今天举行 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动。现场正式发布了 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本。同时，HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 公测招募线上开启。华为表示，HarmonyOS 是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统，华为希望和合作伙伴、开发者一起打造面向万物互联时代的超级终端体验。

华为此次宣布面向手机开发者开放完整的 HarmonyOS 2.0 系统能力、丰富的 API（应用开发接口），以及强大的开发工具 DevEco Studio 等技术装备，开发者可访问华为开发者联盟官网，申请获取 HarmonyOS2.0 手机开发者 Beta 版升级。

作为万物互联时代的操作系统，HarmonyOS 通过分布式技术，将多个物理上相互分离的设备融合成一个 “超级终端”。例如，HarmonyOS 可以通过手机、手表的协同，优化出行体验。等待网约车时，用户不必频繁掏出手机查看车辆动态，车牌号、车辆位置等信息会在手表上实时同步，抬手可见；HarmonyOS 加持的网购体验使得网购分享和拼单更加便捷，好友间通过畅连共享屏幕随时讨论喜欢的商品，还可以共享购物车一起拼单凑满减，各自生成订单，各自结算付款，无需互相转账。

IT之家获悉，华为方面表示，截至目前为止，京东、银联、优酷、科大讯飞等 120 多家知名应用厂商已开始基于 HarmonyOS 进行创新，让消费者获得颠覆性的智慧生活体验。

由于物联网设备品类繁多且操作系统不同，开发者需要为手机、手表等不同设备重复开发应用，且不同尺寸屏幕的设计和交互适配困难。华为提供了一系列构建全场景应用的完整框架和开发工具平台，帮助应用开发者快速上手、高效适配。

得益于包括分布式系统服务、软件服务、硬件能力服务等在内的超过 15000 个 API，HarmonyOS 的应用天生跨端，让全场景多设备开发像单设备开发一样简单，实现了一次开发，多端部署；分布式 UI 框架能够让应用布局自适应多种屏幕尺寸，开发效率倍增；新升级的集成开发工具 DevEcoStudio 2.0 实现编码实时预览、分布调试，开发应用变得更简单。

HarmonyOS 革命性的分布式技术，还能帮助硬件厂商实现 “产品即服务”的产业升级。一方面，用软件重新定义硬件，让硬件设备带来差异化的智慧体验；另一方面，HarmonyOS 生态中设备的硬件能力可以互助共享，提升产品二次服务的触达率，提高产品附加值，让厂商获得更大的商业空间。目前，已有 20 多家硬件厂商加入 HarmonyOS 生态建设。

HarmonyOS 通过手机与智能家居之间底层系统的互联，用户仅需用手机 “碰一碰”即可快速连接设备。家电的工作状态不仅通过手机的屏幕变得可视化，还能主动提醒用户设备的运行和耗材情况。

未来，HarmonyOS 将面向更多设备开源。华为也将在上海、广州等地继续举办开发者日活动，与更多开发者探讨 HarmonyOS 开发技术和应用案例。

华为向参与 HarmonyOS 生态建设的开发者提供了全方位支持，包括开发者支持团队、培训课程、开发文档、开发者社区等。超过 10 万开发者已参与华为赋能活动，积极为 HarmonyOS 生态建设做贡献。HarmonyOS 开发者创新大赛也于今天正式启动，将通过 150 万人民币奖金、20 位专业导师指导激发更多创新应用诞生。