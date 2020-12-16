华为手机鸿蒙 OS 2.0 试用体验：滴滴打车信息同步手表，冬天不冻手

IT之家 12 月 16 日消息 华为在今天举行 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动，现场正式发布了 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本。在鸿蒙 OS 2.0 的支持下，手机、手表可以无缝互联，实现协同导航、协同打车。

今天有抖音用户发布了一段短视频，展示了使用搭载鸿蒙 2.0 的华为手机进行滴滴打车的体验。从视频来看，用手机使用滴滴成功打车后，滴滴会提醒是否需要在手表上查看行程，选择后滴滴的消息就会同步到手表上，之后手表就会收到网约车动态、行程费用等同步信息。

除了滴滴打车之外，其它一些常用应用也已经跟鸿蒙合作，例如百度地图现已与华为鸿蒙 OS 2.0 合作，导航信息可以从手机无缝流转到手表上，抬腕即可查看路线，支持骑行和步行模式。

IT之家获悉，本次鸿蒙OS 2.0 公测设备支持华为 P40 、P40 Pro、Mate 30、Mate 30 Pro、 MatePad Pro 设备，支持 OTA 升级。支持运行安卓应用。从某种意义上来说，鸿蒙 OS 仅仅只是系统底层有所更改，也就是说原先华为手机所用的安卓 + EMUI 现在换成了鸿蒙 OS2.0+EMUI。