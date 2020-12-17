微软承诺 Edge 浏览器安卓版将有重大更新：流畅设计、扩展支持

IT之家12月17日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软 Android 版 Edge 浏览器早在 2017 年就首次推出，并不断定期获得更新和新功能。

遗憾的是，当 Chrome 等其他浏览器都在使用性能和功能兼容性更好的 Chromium 87 时，Android 版 Edge 仍然基于 Chromium 77。因此，Chrome 和其他移动浏览器的性能比 Android 版 Edge 更好。

根据最新的声明，微软正全力以赴地开发 Edge for Android，但目前移动版开发缓慢是有合理原因的。

IT之家获悉，微软目前正试图让 Android 版 Edge 与桌面版的代码库相同。一旦迁移完成，微软 Android 版 Edge 将开始更频繁地进行更新，它将升级到 Chromium 87 或更新版本，并支持新的 Fluent Design 元素。

目前还没有时间表，但微软表示将在明年分享更多信息。

扩展支持

微软还证实，它已经暂停移动端扩展支持的开发，但公司还没有放弃这个想法。

”我们将继续监测用户对这一与其他竞争性优先事项的兴趣，并在必要时重新审视优先级，”微软表示。

历史同步

虽然预计明年将完成向新版 Chromium 的迁移，但微软已经开始在移动设备上为其 Edge 浏览器带来历史同步功能，至少对于使用 Android 手机的用户来说是如此。

这将允许用户在所有运行新旧微软 Edge 浏览器的设备上同步浏览历史。根据用户报告，该功能可在 Edge 45.11.24.5118 版本或更新版本中使用。

除了安卓版，Linux 版 Edge 浏览器也有望在明年得到更好的发展。

总的来说，微软表示无法承诺追上 Windows 和 macOS 功能的具体时间表，但微软账户的 “登录和同步”是目前 Linux 版 Edge 浏览器上的最高优先级项目。