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统信 UOS 专业版 V20（1030）正式发布：邮箱、磁盘管理器、安全中心上线

2020/12/17 18:12:33 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 12 月 17 日消息 根据统信软件官方的消息，统信桌面操作系统专业版 V20（1030）发布，官方表示，统信桌面操作系统 V20 专业版（1030）在统信桌面操作系统 V20 专业版（1022）的基础上进行开发，功能更强大，性能和安全性全面升级。

IT之家了解到，专业版（1030）对于触控屏、触摸板、快捷键的交互规则进行了统一，多款自研应用兼容了这些新的交互规范。在专业版（1030）中，文件管理器增加了全文检索功能，蓝牙新增了文件传输的支持，计算器支持了科学计算功能，自研的相机、磁盘管理器、安全中心、邮件客户端等实用应用全新上线。

在性能方面，专业版（1030）进行了从内核的代码和配置优化，优化了启动时间、安装时间、资源占用、操作响应等方面，带来了性能表现的显著提升。在安全性方面，统信持续执行严格的漏洞扫描测试确保漏洞第一时间得到修复，同时预装安全中心，支持病毒扫描、USB 接口管控、网络监控等防护功能，增加了内核安全接口支持，自启服务管理等底层安全能力，提升了系统整体安全防护等级。

新增功能：

磁盘管理器

磁盘管理器是一款统信自主研发的磁盘管理应用，相对于传统磁盘管理器，界面设计更为简洁、美观，功能分布结构清晰简单易懂，用户操作使用逻辑更为简单容易上手。

磁盘管理器提供了磁盘分区管理能力，支持多种接口、介质类型、连接方式的管理，用户可自行调整或新建磁盘分区大小。

磁盘管理器还提供格式化、挂载、卸载功能，支持分区的新增创建、容量调整、删除、格式化、隐藏等常规功能，如磁盘出现问题或对磁盘有故障疑虑时可通过磁盘健康扫描功能，对磁盘进行扫描。

安全中心

安全中心为操作系统安全集中管理核心，为系统提供安全防护、安全检测、病毒查杀、外接存储设备、账户安全、网络访问权限提供了一站式管理策略能力，全方位为用户提供不同维度的安全防护管理策略。

用户可通过安全中心对网络访问或本机访问权限进行管理，通过不同的安全管理模块对外接存储设备进行权限管控，限制存储类外接设备使用权限，支持帐户登录密码安全策略。

邮箱客户端

邮箱客户端是统信软件研发的一款安全、稳定、快速、便捷的电子邮件服务软件，为用户提供免费和增值的电子邮件服务。

邮箱客户端支持绑定多个统信账号，支持市面上常用的通信协议如 POP3、IMAP、STMAP。收发及时，抄送、转发、草稿等基本功能一应俱全。

支持全文搜索功能，对不在通讯录的联系人可以模糊匹配自动补全，强大的反垃圾邮件功能，自定义黑白名单让你远离垃圾邮件的干扰。

支持单独增加安全锁，还可以在收发邮件时选择是否显示收发件人在通讯录中的姓名。

相机

相机应用是统信软件自研的一款摄像头应用工具。支持拍照、录制视频，自定义分辨率分辨率、延时拍照等功能。

相机应用支持多个摄像头接入，图片格式支持 jpg，视频文件格式支持 webm。

功能优化与更新

DDE

  • 新增触控手势支持：滑动加速、一指底部侧边缘划入、一指移动拖拽、一指长按绑定鼠标右键菜单

  • 修改本地用户关联 union ID 策略：关联新 union ID需要再次同意隐私协议

  • 新增键盘和语言快捷键功能设置

  • 新增时间日期格式设置功能

  • 网络连接状态任务栏、控制中心功能交互完善

  • 锁屏界面UI优化-关机图标和重启图标更换

  • 窗口模式左侧所有快捷图标鼠标悬浮显示应用名称

  • 控制中心-电源管理新增性能模式设置项

  • 控制中心蓝牙模块新增传输文件功能

桌面组件

  • 优化任务栏交互规则

  • 优化了启动器UI交互

  • 优化任务栏响应性能

  • 任务栏启动器适配了触控屏

  • 优化了锁屏UI交互

文件管理器

  • 新增了全文检索功能，支持搜索文件内容查找文件

  • 文件管理器文件图标增加角标

  • 共享名添加命名限制规则

  • 新增图片预览格式支持.djvu

  • 优化计算机属性窗口展示信息

  • 桌面水印效果优化

  • 优化了保险箱功能，在系统锁屏时自动上锁

  • 新增了移除可移动存储设备成功的提示

  • 优化了桌面图标排序规则

  • 新增文件发送规则禁止外部超长文件名发送

  • 优化了搜索响应速度

  • 优化系统资源利用率

应用商店

  • 优化应用商店页面打开响应速度

音乐

  • 新增触控屏和触摸板功能支持

  • 优化了启动和操作响应速度

影院

  • 影院新增触控屏、触摸板功能

  • 提升影院应用响应性能

截图录屏

  • 新增截屏录屏触控屏、触摸板支持

  • 支持联系人调用截图功能

看图

  • 新增触控屏、触控板功能交互支持

相册

  • 新增触控屏、触控板功能交互支持

画板

  • 新增触控板功能支持

文档查看器

  • 新增全屏模式，提升用户阅读使用体验

  • 新增支持DJVU格式文件查看

  • 提升应用启动速度

  • 移除注释书签功能

  • 新增触摸屏功能，支持单指点击、拖拽、上下滑动、左右滑动操作交互

  • 新增触控板功能，支持一指、二指、三指操作交互

文本编辑器

  • 优化了文档打开响应速度

  • 新增列编辑功能

  • 新增颜色标记功能

  • 新增显示空白字符、制表符功能

  • 新增触摸屏、触控板功能支持

终端

  • 新增触控板、触摸屏交互支持

  • 支持通过手势新建窗口

  • 支持通过手势新建工作区

  • 支持终端远程管理功能

  • 支持自定义命令

联系人

  • 优化了查询帐号时，隐私信息的展示：如被搜索账号非好友，则不显示详细信息

  • 优化会议结束时展示倒计时

  • 强化会议结束提示，驻留时长延长为15S

  • 增加聊天时图片和文件传输失败重试的功能

  • 增加聊天窗口截图的功能

语音记事本

  • 支持文本翻译功能

  • 增强了语音朗读和听写功能

  • 增加了主菜单隐私政策的展示

  • 主菜单增加设置功能，可对声音来源进行选择：系统声音，麦克风声音

  • 笔记详情页字体字号随系统设置适配优化

  • 优化了应用启动速度

帮助手册

  • 支持显示文档更新时间和应用版本号

  • 窗口显示优化：只在一个窗口内显示

  • 正文左侧导航栏支持鼠标hover效果

  • 优化帮助手册首页应用排序

  • 优化帮助手册内容定位跳转交互

  • 优化帮助手册搜索交互体验

桌面智能助手

  • 新增对日历插件的支持

  • 新增多次对话功能

  • 新增音源扩展增加童声功能

系统监视器

  • 新增支持触控板手势功能，通过手势可切换系统进程、系统服务

  • 新增触摸屏交互功能，通过手势可搜索进程、结束进程

设备管理器

  • 设备管理器提升硬件性能，对硬件信息采集速度、准确性提升

  • 设备管理器新增应用界面层级与标识分类，优化界面展示布局

日志收集工具

  • 新增适配触摸屏和触控板手势操作功能，支持通过手势进行查看日志、筛选日志、导出日志

  • 新增导出成功提示功能

打印管理

  • 新增打印耗材余量信息查询

打印预览

  • 优化打印预览组件

日历

  • 新增日历插件，支持在桌面智能助手通过语义识别进行新建、查询、修改、取消日程

计算器

  • 支持键盘、触控板、触摸屏输入，在键盘输入时符号容错

字体管理器

  • 新增支持触控板手势、触摸屏交互功能

  • 支持手势安装、删除、导出、收藏字体

归档管理器

  • 代码格式的大文件包压缩时间优化

  • 新增触摸屏、触控板和键盘交互规范的支持

  • 支持压缩/解压操作暂停/继续功能

  • 支持压缩/解压后删除原文件

  • 支持zip格式压缩，

  • 支持创建中文密码

  • 支持压缩包中追加（添加、删除）文件

软件包安装器

  • 支持安装某些mysql包时，弹出配置项和用户引导

  • 支持在触控板手势、触摸屏下，安装和卸载deb包

欢迎

  • 新增支持触控板手势、触摸屏交互功能

  • 支持通过手势和触屏进行播放视频，桌面样式、运行模式、图标主题的设置

服务与支持

  • 在自助支持页面底部展示“隐私政策”及“统信帐号使用协议”

  • 新增在线客服和留言咨询对于登录状态的限制

  • 新增在线客服对于授权激活条件的限制

  • 联系我们页面中，二维码更新为技术服务部公众号

备份还原

  • 支持shell备份还原

安装器

  • 服务器文件系统默认xfs

  • 新增产线环境下对nvme和sata协议分区自动分配

  • 优化了系统镜像安装流程：效率提升30%

授权管理

  • 新增在无网/有网状态下，安装系统后默认为试用期

  • 优化授权管理激活心跳同步

  • 解决了授权和AB-Recovery分区还原方案的冲突问题

  • 优化了移动端手机扫码激活逻辑

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关键词：UOS

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