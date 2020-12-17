统信 UOS 专业版 V20（1030）正式发布：邮箱、磁盘管理器、安全中心上线

IT之家 12 月 17 日消息 根据统信软件官方的消息，统信桌面操作系统专业版 V20（1030）发布，官方表示，统信桌面操作系统 V20 专业版（1030）在统信桌面操作系统 V20 专业版（1022）的基础上进行开发，功能更强大，性能和安全性全面升级。

IT之家了解到，专业版（1030）对于触控屏、触摸板、快捷键的交互规则进行了统一，多款自研应用兼容了这些新的交互规范。在专业版（1030）中，文件管理器增加了全文检索功能，蓝牙新增了文件传输的支持，计算器支持了科学计算功能，自研的相机、磁盘管理器、安全中心、邮件客户端等实用应用全新上线。

在性能方面，专业版（1030）进行了从内核的代码和配置优化，优化了启动时间、安装时间、资源占用、操作响应等方面，带来了性能表现的显著提升。在安全性方面，统信持续执行严格的漏洞扫描测试确保漏洞第一时间得到修复，同时预装安全中心，支持病毒扫描、USB 接口管控、网络监控等防护功能，增加了内核安全接口支持，自启服务管理等底层安全能力，提升了系统整体安全防护等级。

新增功能：

磁盘管理器

磁盘管理器是一款统信自主研发的磁盘管理应用，相对于传统磁盘管理器，界面设计更为简洁、美观，功能分布结构清晰简单易懂，用户操作使用逻辑更为简单容易上手。

磁盘管理器提供了磁盘分区管理能力，支持多种接口、介质类型、连接方式的管理，用户可自行调整或新建磁盘分区大小。

磁盘管理器还提供格式化、挂载、卸载功能，支持分区的新增创建、容量调整、删除、格式化、隐藏等常规功能，如磁盘出现问题或对磁盘有故障疑虑时可通过磁盘健康扫描功能，对磁盘进行扫描。

安全中心

安全中心为操作系统安全集中管理核心，为系统提供安全防护、安全检测、病毒查杀、外接存储设备、账户安全、网络访问权限提供了一站式管理策略能力，全方位为用户提供不同维度的安全防护管理策略。

用户可通过安全中心对网络访问或本机访问权限进行管理，通过不同的安全管理模块对外接存储设备进行权限管控，限制存储类外接设备使用权限，支持帐户登录密码安全策略。

邮箱客户端

邮箱客户端是统信软件研发的一款安全、稳定、快速、便捷的电子邮件服务软件，为用户提供免费和增值的电子邮件服务。

邮箱客户端支持绑定多个统信账号，支持市面上常用的通信协议如 POP3、IMAP、STMAP。收发及时，抄送、转发、草稿等基本功能一应俱全。

支持全文搜索功能，对不在通讯录的联系人可以模糊匹配自动补全，强大的反垃圾邮件功能，自定义黑白名单让你远离垃圾邮件的干扰。

支持单独增加安全锁，还可以在收发邮件时选择是否显示收发件人在通讯录中的姓名。

相机

相机应用是统信软件自研的一款摄像头应用工具。支持拍照、录制视频，自定义分辨率分辨率、延时拍照等功能。

相机应用支持多个摄像头接入，图片格式支持 jpg，视频文件格式支持 webm。

功能优化与更新

DDE

新增触控手势支持：滑动加速、一指底部侧边缘划入、一指移动拖拽、一指长按绑定鼠标右键菜单

修改本地用户关联 union ID 策略：关联新 union ID需要再次同意隐私协议

新增键盘和语言快捷键功能设置

新增时间日期格式设置功能

网络连接状态任务栏、控制中心功能交互完善

锁屏界面UI优化-关机图标和重启图标更换

窗口模式左侧所有快捷图标鼠标悬浮显示应用名称

控制中心-电源管理新增性能模式设置项

控制中心蓝牙模块新增传输文件功能

桌面组件

优化任务栏交互规则

优化了启动器UI交互

优化任务栏响应性能

任务栏启动器适配了触控屏

优化了锁屏UI交互

文件管理器

新增了全文检索功能，支持搜索文件内容查找文件

文件管理器文件图标增加角标

共享名添加命名限制规则

新增图片预览格式支持.djvu

优化计算机属性窗口展示信息

桌面水印效果优化

优化了保险箱功能，在系统锁屏时自动上锁

新增了移除可移动存储设备成功的提示

优化了桌面图标排序规则

新增文件发送规则禁止外部超长文件名发送

优化了搜索响应速度

优化系统资源利用率

应用商店

优化应用商店页面打开响应速度

音乐

新增触控屏和触摸板功能支持

优化了启动和操作响应速度

影院

影院新增触控屏、触摸板功能

提升影院应用响应性能

截图录屏

新增截屏录屏触控屏、触摸板支持

支持联系人调用截图功能

看图

新增触控屏、触控板功能交互支持

相册

新增触控屏、触控板功能交互支持

画板

新增触控板功能支持

文档查看器

新增全屏模式，提升用户阅读使用体验

新增支持DJVU格式文件查看

提升应用启动速度

移除注释书签功能

新增触摸屏功能，支持单指点击、拖拽、上下滑动、左右滑动操作交互

新增触控板功能，支持一指、二指、三指操作交互

文本编辑器

优化了文档打开响应速度

新增列编辑功能

新增颜色标记功能

新增显示空白字符、制表符功能

新增触摸屏、触控板功能支持

终端

新增触控板、触摸屏交互支持

支持通过手势新建窗口

支持通过手势新建工作区

支持终端远程管理功能

支持自定义命令

联系人

优化了查询帐号时，隐私信息的展示：如被搜索账号非好友，则不显示详细信息

优化会议结束时展示倒计时

强化会议结束提示，驻留时长延长为15S

增加聊天时图片和文件传输失败重试的功能

增加聊天窗口截图的功能

语音记事本

支持文本翻译功能

增强了语音朗读和听写功能

增加了主菜单隐私政策的展示

主菜单增加设置功能，可对声音来源进行选择：系统声音，麦克风声音

笔记详情页字体字号随系统设置适配优化

优化了应用启动速度

帮助手册

支持显示文档更新时间和应用版本号

窗口显示优化：只在一个窗口内显示

正文左侧导航栏支持鼠标hover效果

优化帮助手册首页应用排序

优化帮助手册内容定位跳转交互

优化帮助手册搜索交互体验

桌面智能助手

新增对日历插件的支持

新增多次对话功能

新增音源扩展增加童声功能

系统监视器

新增支持触控板手势功能，通过手势可切换系统进程、系统服务

新增触摸屏交互功能，通过手势可搜索进程、结束进程

设备管理器

设备管理器提升硬件性能，对硬件信息采集速度、准确性提升

设备管理器新增应用界面层级与标识分类，优化界面展示布局

日志收集工具

新增适配触摸屏和触控板手势操作功能，支持通过手势进行查看日志、筛选日志、导出日志

新增导出成功提示功能

打印管理

新增打印耗材余量信息查询

打印预览

优化打印预览组件

日历

新增日历插件，支持在桌面智能助手通过语义识别进行新建、查询、修改、取消日程

计算器

支持键盘、触控板、触摸屏输入，在键盘输入时符号容错

字体管理器

新增支持触控板手势、触摸屏交互功能

支持手势安装、删除、导出、收藏字体

归档管理器

代码格式的大文件包压缩时间优化

新增触摸屏、触控板和键盘交互规范的支持

支持压缩/解压操作暂停/继续功能

支持压缩/解压后删除原文件

支持zip格式压缩，

支持创建中文密码

支持压缩包中追加（添加、删除）文件

软件包安装器

支持安装某些mysql包时，弹出配置项和用户引导

支持在触控板手势、触摸屏下，安装和卸载deb包

欢迎

新增支持触控板手势、触摸屏交互功能

支持通过手势和触屏进行播放视频，桌面样式、运行模式、图标主题的设置

服务与支持

在自助支持页面底部展示“隐私政策”及“统信帐号使用协议”

新增在线客服和留言咨询对于登录状态的限制

新增在线客服对于授权激活条件的限制

联系我们页面中，二维码更新为技术服务部公众号

备份还原

支持shell备份还原

安装器

服务器文件系统默认xfs

新增产线环境下对nvme和sata协议分区自动分配

优化了系统镜像安装流程：效率提升30%

授权管理