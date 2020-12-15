CDPR 称低估了《赛博朋克 2077》旧主机版问题的规模和复杂性，希望玩家先不要退款

IT之家 12 月 15 日消息 继昨天 CD PROJEKT RED 就旧世代主机《赛博朋克 2077》问题发布公开道歉信后，该公司管理委员会的主要成员参加了与投资者的电话会议。

这次电话会议开场时，CD PROJEKT RED 总裁兼联合首席执行官 Adam Kiciński 解释了为什么备受期待的游戏以这种状态发布在 PlayStation 4 和 Xbox One 上。

他说：“在经历了三次延迟之后，我们作为管理委员会过于专注于发布游戏。我们低估了问题的规模和复杂性。我们忽视了关于需要更多时间在上一代游戏机的基础上完善游戏的信号。这是错误的做法，违背了我们的经营理念。最重要的是，在活动期间，我们在 PC 上展示了游戏，这造成了玩家信任的损失，以及我们一直以来建立的声誉。而这也是为什么我们第一步只专注于重拾这两样东西的原因，我们专注于修复上一代游戏机上的《赛博朋克 2077》。第一组实质性的修复内容已经在周末发布，下一组修复内容将在未来七天内发布。大的更新计划在 1 月和 2 月与小的修复一起发布。当然，PC 玩家也会定期获得更新和修复，以改善游戏。我们会尽一切可能证明我们坚持自己的价值观。我们真心希望，我们的努力能够让我们重建失去的信任。”

此外，Kiciński 表示，新冠疫情使得来自 CDPR 以外的《赛博朋克 2077》测试人员的数量有所减少，不过他也补充说，这可能不是问题的主要原因。他称：“可能有一件事对我们没有帮助，那就是新冠疫情，内部测试人员能够在家里工作测试《赛博朋克 2077》，因为我们为他们提供了所有的连接机等。但是为外部公司工作的外部测试人员，却无法在家里测试游戏，因为他们有测试中心，他们不在那里，无法工作。所以我们的测试人员数量有一些减少，但我不会把它作为主要的问题来源。”

IT之家了解到，其他值得注意的声明还包括：CDPR 执行官们希望主机玩家先不要退款，等到游戏修复后再做决定。他们还希望免费升级到次世代主机版本能抑制玩家退款。投资者询问这种情况是否会影响到《赛博朋克 2077》多人游戏，出现延迟或者类似的情况，但 CDPR 的高层并没有对此发表评论，只是补充说目前还没有多人模式的发布日期（虽然我们已经知道它不会在 2022 年前发布）。