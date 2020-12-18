三星推出 Galaxy Book Flex 2 二合一笔电：支持 S Pen、11 代酷睿、MX450、QLED 触摸屏

IT之家12月18日消息 三星今日在韩国市场推出了三款笔电，包括新一代的 Galaxy Book Flex 2 翻转触控笔记本电脑。

Galaxy Book Flex 2 配备 “智能 S Pen”和可 360° 旋转的 13.3 英寸 / 15.6 英寸 FHD QLED 触控显示屏，是一款提供性能不俗的二合一笔记本电脑。

该机长为 33.7/39.6 厘米 (13.3 吋 / 15.6 吋)，重 1.16kg / 1.57kg，搭载英特尔第 11 代 i5，i7 处理器 IrisX / MX450（15.6 英寸）。提供”女士黑”和 “女士紫”两种配色，售价视配置不同自 184.5 万韩元至 283 万韩元不等，直接换算约合人民币 11016 元至 16897 元。

此外，该机提供了最高 1TB SSD 以及最高 LPDDR4X 16GB 内存，内置 69.7Wh 电池，拥有两颗 5W 的 AKG 立体声扬声器，支持指纹识别，提供两个雷电四、USB-C、UFS 插槽等。

它另一个主要卖点是搭载了第 4 代 SSD（估计是三星自家产品），与目前的第 3 代 SSD 相比，读取速度和写作速度分别高出 1.86 倍和 1.67 倍。

其他方面，该机在键盘上方内置了一颗 1300 万像素的 “World Facing Camera”镜头，支持在视频会议或上网课时直接用 S Pen 进行笔记（尚不清楚是否与 Note 系列机型所用 S Pen 相同）。

IT之家了解到，还有一款 Galaxy Book Flex 2 5G，这是首款支持 5G 网络三星笔记本电脑，可以随时随地自由连接网络。

三星 Galaxy Book Flex 2 5G 长度为 33.7 厘米 (13.3 吋)，仅有 “皇家银”版本，价格为 272.5 万韩元，约合人民币 16270 元。