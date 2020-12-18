外媒：三星电子欲加入欧洲 5G 竞赛，填补华为空白

12 月 18 日消息，据国外媒体报道，三星电子欲加入欧洲 5G 竞赛，以填补华为空白。

不过，三星要加入欧洲 5G 竞赛，面临一个主要障碍，那就是运营商担心其产品将无法与华为现有的 4G 网络兼容，如果这些系统不是简单的升级，而是完全废弃的话，这可能会导致成本激增。

三星发言人表示，有关三星设备与现有基础设施不兼容的说法是一种误解，但他没有提供技术细节。该公司坚称，其设备确实与现有的 4G 基础设施兼容。

今年 9 月份，该公司从 Verizon（威瑞森）那获得一份价值约 67 亿美元订单，为 Verizon 在美国提供无线通讯解决方案。

这笔交易是三星重获市场兴趣的一个关键催化剂，这促使世界各地对该公司产生了更密切的关注，其中包括西班牙电信（Telefonica）和法国 Orange。外媒称，这两家公司都与三星进行了谈判。

外媒报道称，欧洲移动运营商正认真考虑用三星取代华为，作为欧洲 5G 系统的核心供应商。目前，三星向 Verizon、AT&T、Sprint 等美国运营商提供 4G 和 5G 通信设备。

对于三星能否在本土市场上与诺基亚和爱立信竞争，业内专家意见不一。分析人士表示，华为需要采取更多措施，才能在诺基亚和爱立信的本土市场上与它们竞争。

三星坚称，它在欧洲拥有强大的网络团队和研究机构，而且确实能够培养必要的关系，以便在机会到来时进入这一空白领域。

华为是全球领先的网络技术供应商之一，也是少数几家能够提供 5G 技术的公司之一。今年以来，该公司在多国碰壁。

今年 7 月份，英国政府发布禁令，明年起不再购买新的华为 5G 设备，并且在 2027 年底之前彻底清除 5G 网络中的华为设备。此外，法国也对使用华为设备施加了严格限制。

今年 10 月份，比利时的两家主要电信公司选择在 5G 网络中使用诺基亚和爱立信的设备，同时也放弃了华为设备。此外，华为和中兴在美国和澳大利亚也被禁止为任何 5G 网络部署提供 5G 设备。

尽管华为被排除在部分国家的 5G 网络之外，但它也受到了多个国家的欢迎，其中包括马来西亚、俄罗斯、菲律宾和柬埔寨等等。