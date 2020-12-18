华为申请 “HarmonyHiLink”等多个鸿蒙系统相关商标

IT之家12月18日消息 12 月 16 日上午，华为正式推出了HarmonyOS 2.0的手机开发者 Beta 版，华为消费者业务软件部总裁王成录表示，今年已有美的、九阳、老板电器、海雀科技搭载鸿蒙 OS，2021 年的目标是覆盖 40 + 主流品牌 1 亿台以上设备。

企查查 APP 显示，近日，华为技术有限公司新增多条鸿蒙系统相关商标申请信息，商标名称包括 “HARMONYHILINK”、“HongmengConnect”、“HarmonyConnect”、“HongmengHiLink”等，国际分类均涉及科学仪器，商标状态均为 “注册申请中”。

值得一提的是，华为早些时候申请了大量鸿蒙、HARMONY、Hongmeng类商标，但目前大多数仍处于“注册申请中”的状态。

目前，HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 公测招募已开启。华为表示，HarmonyOS 是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统，华为希望和合作伙伴、开发者一起打造面向万物互联时代的超级终端体验。

本次 HarmonyOS 2.0 公测设备支持华为P40 、P40 Pro、Mate 30、Mate 30 Pro、 MatePad Pro 设备，支持 OTA 升级。支持运行安卓应用。

IT之家了解到，华为曾宣布，鸿蒙系统在 2021 年 4 月将面向内存 128MB-4GB 终端设备开源，2021 年 10 月以后将面向 4GB 以上所有设备开源。到 2021 年，华为智能手机将全面升级支持鸿蒙 OS 2.0。