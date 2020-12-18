华为 2020 冬季新品曝光：智慧屏 S 系列、新款 MateBook D 笔记本电脑

IT之家 12 月 18 日消息 华为将于 12 月 21 日下午 14 点 30 举办华为全屋智能与智慧屏新品发布会，本次发布会将推出智慧屏和全屋智能品类的多款新品。

今天数码博主 @长安数码君 曝光了华为 2020 冬季新品，包括三种尺寸的华为智慧屏 S 系列——55 吋、65 吋、75 吋，同时华为 MateBook D 笔记本电脑也将发布。还有华为 Watch Fit、华为 Watch GT 2 Pro ECG 版，和华为 FreeLace Pro 无线耳机。

另据数码博主 @鹏鹏君驾到 也透露，华为或将很快推出全新的 HUAWEI MateBook 办公本系列，包括 MateBook 13/14、以及 MateBook D 系列等都将拥有迭代升级版本，初步定名为 MateBook 13/14 2021 等。不过新款办公本可能搭载的是英特尔（Intel）处理器而非 AMD 锐龙，这一信息还需等待进一步验证。截至目前，华为多款笔记本已经处于缺货、断货阶段，新笔记本发布可能会减轻缺货在一定程度上带来的影响。产品发售时间可能会在 2021 年年初。

值得一提的是，还有消息称华为将于明年推出游戏笔记本电脑，该产品将采用 NVIDIA 最新的 Super 系列显卡。

IT之家将直播华为全屋智能与智慧屏新品发布会，敬请关注。