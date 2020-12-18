爆料：三星 Galaxy S21 在欧洲定价自 879 欧元至 1399 欧元

IT之家12月18日消息 目前三星 Galaxy S21 系列三款机型官方渲染图已全部流出，半覆盖的后置镜头模组极具辨识度，且参数已几乎完全被曝出，目前可以说是只等价格公布。

据外媒 GalaxyClub 报道，三星 Galaxy S21 系列在荷兰的 “基本价格”为：

三星 Galaxy S21 5G 128GB：879 欧元

三星 Galaxy S21+ 5G 128GB：1079 欧元

三星 Galaxy S21 Ultra 5G 128GB：1399 欧元

IT之家提醒，不同国家和地区的定价可能有所不同，但大部分时候欧洲价格等于美国售价，其他市场具体则取决于当地增值税。但有爆料者指出该系列机型在欧洲全部国家和地区均不会默认提供充电适配器，而美国和中国则会提供，因此上述指导售价是否持平美区售价仍有待观察。

外媒 Phonearena 爆料，该系列机型在英国售价分别为 799 英镑、999 英镑、1249 英镑。

一般来说，三星 Galaxy S21 系列欧洲售价约持平美国售价，合理推测，三款机型起售价分别为 879 至 899 美元（5749/5880 元）、1079 至 1099 美元（7057/7188 元）和 1299/1399 美元（8496/9150 元）。

从某种程度上来说，美区价格相较国行售价不会相差太多，若假设为真，国行三星 S21 系列有望自 5999 元起售。

此外，国内三星 Next Galaxy 旗舰手机超前预约已开启，截至时间为正式发布日期，或为明年 1 月 14 日。此次预约无论是否购买均会将在活动结束后2个月内返还预约金。

▲ 三星 Galaxy S21 5G，图源于三星，via：evleaks，下同

▲ 三星 Galaxy S21+ 5G

▲ 三星 Galaxy S21 Ultra 5G