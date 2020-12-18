美团成立中高管发展部：王慧文完成交棒正式退休

12 月 18 日下午消息，美团今日发布内部信，宣布为进一步增强领导梯队建设，公司将成立 “中高管发展部”，加强对中高级管理者的培养发展、选拔调动、评估任用、考核激励，由联合创始人穆荣均负责。同时宣布美团平台、智慧交通平台、点评事业部及专业委员会等一系列组织调整和任命。美团联合创始人、高级副总裁王慧文顺利完成交棒，按计划正式退休。

根据内部信内容，服务体验部及相关产品技术团队、美团搜索与 NLP 及语音相关团队调整至美团平台。任命美团平台负责人李树斌为产品委员会主席。任命基础研发平台负责人张锦懋为技术委员会主席。技术委员会、产品委员会与其他各专业委员会一起，将继续在人才培养、梯队建设与组织能力沉淀上发挥重要作用。

组建智慧交通平台，加强 LBS 基础设施建设，增强物流配送、交通出行的自动化、智能化平台能力，下设交通、地图、无人车配送、视觉智能等团队，夏华夏为负责人；成立 AI 委员会，增强全公司 AI 领域协同，共建 AI 能力，任命夏华夏为 AI 委员会主席。任命俞建林为点评事业部负责人。以上负责人均向王兴汇报。此外，无人机配送团队调整至到家事业群，负责人毛一年向王莆中汇报。

内部信同时宣布，按照今年初公布的计划，美团联合创始人、高级副总裁王慧文（老王）已完成交棒工作，正式退休。

内部信中称，“今天也是老王加入公司整整十年，感谢老王的全情付出，更要感谢老王为公司培养锻炼出一批批优秀的管理者。老王退休后将继续担任公司董事，并任美团终身荣誉顾问、‘互联网 + 大学’特别讲师，换一种角色助力公司战略规划、组织传承和人才发展。”