Redmi K30S 至尊纪念版 MIUI 12 更新：优化马达震动效果

IT之家12月19日消息 Redmi K30S 至尊纪念版现已推送 MIUI V12.0.6.0.QJDCNXM 稳定版更新，更新包体积仅 443M，更新谷歌安全补丁，优化游戏语音效果、优化使用 Wi-Fi 时的功耗、优化马达振动效果。

IT之家了解到，Redmi K30S 至尊纪念版昨日推送了 MIUI V12.0.7 的稳定内测版本，优化内存等方面，但由于某些原因已撤包。

今年10月，小米方面正式发布了Redmi K30S 至尊纪念版，采用 6.67 英寸 LCD 屏幕，拥有 395 PPI 像素密度与 4096 级亮度调节，支持 144Hz 高刷新率与 7 档变速（30-144Hz 智能切换）。

Redmi K30S 至尊纪念版搭载高通骁龙 865 处理器，拥有 LPDDR5 内存与 UFS 3.1 存储，配备立体声双扬声器与 X 轴线性马达，内置 5000mAh 大电池，支持 33W 疾速闪充、WiFi6 与双模 5G。

相机方面，Redmi K30S 至尊纪念版前置 2000 万像素摄像头，后置主摄为 6400 万像素的三摄相机模组，包括索尼 6400 万超清主摄、1300 万超广角镜头与微距镜头，支持 8K 电影、前后双景、魔法分身等玩法。