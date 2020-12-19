Headfonia 公布 2020 年 HiFi 设备大奖，多款国内产品获奖

IT之家12月19日消息 国外知名 HiFi 媒体 Headfonia 于 12 月 15 日公布了 2020 年度大奖。其中国品牌海贝、HIFIMAN、山灵、拓品、1More 等多款产品获奖。Headfonia 表示，今年的新冠疫情扰乱了大多数人的工作计划，但是今年仍有着诸多亮眼的新产品。随身播放器、入耳式耳机仍是最受欢迎的产品，同时也有一些非常棒的耳放、DAC 以及头戴式耳机发布。我们优中选优，每一类产品评出一个最有资格的获奖产品。

Headfonia 网站每名编辑分别给出了自己的评奖，IT之家节选了部分代表获奖产品：

2020 年度产品

艾利和 Astell&Kern SP2000，售价 26888 元。

评语：这款随身播放器做工精美、音质出众，是目前市面上最好的旗舰播放器之一。

最佳通用蓝牙入耳式耳机

拜亚动力 榭兰图无线版（Xelento wireless），售价 7999 元。

评语：这款耳机有着出色的佩戴舒适度以及良好的设计，内置特斯拉动圈单元提供了出色的音效。

最佳通用有线入耳式耳机

德国 Vision Ears EVE20 6 单元动铁耳机，售价 11800 元。

评语：这款耳机有着顶级的素质以及独特的调音风格，不仅耳机音质良好，其做工、配件质量同样一流。

最佳定制入耳式耳机

Unique Melody/ UM MEST，售价 10999 元。

评语：这款耳机采用动圈 + 动铁 + 静电 + 骨传导 8 单元设计，声音有着良好的速度、清晰度以及低音，声场深远。骨传导技术带来了前所未有的体验，赢得这个奖项毫不费力。

最佳便携解码耳放

EarMen Sparrow，售价 229 欧元。

评语：这款产品十分小巧，在这个价位提供了合理的音质。如果要选择一个便携的，具备平衡输出的解码器，毫无疑问推荐这一款。

最佳小型台式解码耳放

拓品 Topping DX7 Pro，售价 3999 元。

评语：拓品可能是今年最成功也是最受欢迎的品牌之一，这款产品的性能超过了许多价格昂贵的产品，体积小巧且性能强大，同时有着多种数字输入功能。

最佳大体积台式解码耳放

Burson 3XP，售价 1344 美元。

评语：该产品有着极好的音乐性以及输出功率，令人印象深刻，能够良好驱动高低价位多种不同类型的头戴式耳机，比如 HIFIMAN Susvara。这款产品能够让人退烧，十分推荐。

最佳入门级头戴耳机

HIFIMAN HE-400i 2020，售价 839 元。

评语：评委收到这款产品时，被其价格震惊了，很难想象该价位有如此音质的产品。这款产品最推荐入门用户使用，不需要懂太多专业知识。

最佳随身播放器（DAP）

海贝 R8，售价 12998 元左右。

评语：这款产品相比于年度产品 SP2000，同样值得推荐。海贝 R8 有着华丽的声音以及众多功能（4G、WiFi 等），是一款有着良好使用体验的全功能播放器。

最佳颈挂式蓝牙耳机

1MORE Dual Driver ANC Pro，售价 149.99 美元。

评语：该耳机有着出色的做工，平衡的调音，能够从诸多产品中脱颖而出。主动降噪功能效果明显，性价比较高。

最佳蓝牙耳机适配线

山灵 MW200，售价 698 元。

评语：这款产品的使用体验非常愉快，甚至能够取代 TWS 耳机。麦克风通话音质出色，可以通过手机进行 OTA 升级，没有令人不愉快的明显缺陷。