Instagram 支持苹果 iPhone 12 Pro 上传 ProRAW 照片：会转换为 JPG 格式

IT之家 12 月 20 日消息 Instagram 近日推出了对新的 ProRAW 格式照片的支持，这些照片能够用 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 拍摄。

Instagram 开发者 Tim Johnsen 在 Twitter 上分享了这一消息，他还表示，DNG 格式的 ProRAW 照片无法在 Instagram 上进行编辑。更多的细节还没有公布，但似乎 Instagram 会将 ProRAW 文件转换为在 Instagram 上显示的 JPG 格式。

虽然支持有限，但那些拍摄 ProRAW 照片并在 Instagram 之外进行编辑的人将能够直接在 Instagram 分享所产生的图像，而无需单独创建 JPG 格式图片。ProRAW 图片体积较大，达到 25MB 左右，所以 Instagram 会对其进行压缩。

ProRAW 是 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的一项功能，iOS 14.3 更新带来了对该格式的支持，其利用了苹果在 iPhone 中加入的计算型摄影师功能，同时还能让用户控制白平衡、降噪、锐化等功能。

IT之家了解到，摄影师 Austin Mann 在本周早些时候称，ProRAW 在苹果的一般算法可能会遇到困难的情况下是非常有用的，比如室内混合照明、极端弱光和超高动态范围的图像。