外媒：Win10 Build 19043（21H1）即将推出，但依然是 Service Pack 更新

IT之家12月21日消息 据外媒 WindowsLatest 报道，微软已经完成 Windows 10 的下一个版本开发，但是用户不需要对 21H1 有太多幻想，因为它并非大版本更新，仅提供质量改进和功能修复，就如同 Win7 时代的 Service Pack 或目前的 20H2。

就好比 10 月更新基于 5 月更新一样，Windows 10 21H1 将基于 20H2 更新。也就是说，Windows 10 的下一个版本需要依赖于 “功能包”来解锁 21H1 版本号，也就是将从 19042 或 19041 升至 Build 19043。

消息人士称，微软将在 1 月或 2 月开始为 Windows Insider 的 Release Preview Channel 测试人员提供更新（正式更新依然是五六月）。消息人士还指出，下一个版本更新将是 Service Pack 版，但你可以有望看到以下改进：

设置应用图标换新。

Windows 搜索的夜间（黑暗）模式。

Cortana 新增功能。

任务管理器显示程序的体系结构。

优化 GPU 设置。

适用于 Linux 的 Windows 子系统改进。

▲ 图源 WindowsLatest

IT之家了解到，虽然目前 21H1 更新并没有太多功能上的更新，但接下来的 21H2 有望带来新的 UI 界面并改进 “开始”菜单，还有功能体验包的 Sun Valley 更新等内容。

