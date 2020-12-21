原生支持苹果 M1 处理器：Adobe Premiere Pro Apple Silicon 版测试版发布

IT之家 12 月 21 日消息 在 M1 Mac 上原生运行的 Adobe Premiere Pro、Premiere Rush 和 Audition 的版本现在已可供公众测试者使用。

Adobe 支持社区文档显示，Adobe 将分阶段推出对 Premiere Pro 内所有功能的原生 M1 支持，很多部分还没有移植。

第一阶段，包含在这次 Premiere Pro 的公测版中，主要是色彩、图形、音频等核心编辑功能和工作流程，以及 Productions 和 multicam。Adobe 还优先支持了最广泛使用的编解码器，如 H.264、HEVC 和 ProRes。

Adobe 表示，测试者最初需要升级他们的项目文件，使其与新的字幕工作流程兼容，建议用户创建额外的项目副本，以便在测试版内使用。

测试者还应该注意，Adobe 已经公布了测试版中的已知问题列表。例如，在 MacBook Pro 的 Touch Bar 上点击 “工具选择器”可能会导致应用程序崩溃，导出时估计的文件大小可能会显示一个 “数量级”的错误值。

在 Adobe 完成 M1 原生版 Premiere Pro 的同时，Adobe 敦促大多数用户在配备 M1 芯片的 Mac 上使用 Rosetta 2 仿真运行当前版本的 Premiere Pro。

即使 Adobe Premiere Pro 针对 Apple Silicon 片进行了全面更新，需要注意的是，面板、插件、特效和驱动等第三方集成需要开发者更新后才能在 Apple Silicon 上原生运行，并且在 Rosetta 2 仿真下可能无法可靠运行。

除了 Premiere Pro 之外，Premiere Rush 和 Audition 也已经更新，可以在 M1 Mac 上原生运行，供公测人员使用。

IT之家了解到，11 月，Adobe 提供了 M1 原生版 Photoshop 的测试版，Adobe Lightroom CC 在本月早些时候也已支持 M1 芯片。该公司似乎正按计划在 2021 年更新其大多数应用程序以支持 Apple Silicon。