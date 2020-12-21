一加 8T 概念手机发布：采用变色玻璃后壳，可随用户呼吸变色

IT之家 12 月 21 日消息 今年早些时候，一加展示了一加 Concept One 概念手机：一款带有 “隐形”摄像头的智能手机。该机的电致变色玻璃背板可以通过改变电流和电压从透明变为不透明。电致变色玻璃并不是一个新概念，但这款手机是第一个将其应用于智能手机相机镜头的手机。现在一加又推出了一款新的概念手机，名为一加 8T 概念机，采用同样的技术，不过现在整个背面都使用了这种变色玻璃。

一加 8T 概念机在一加 8T 的基础上进行了升级，背部采用了流线型的设计图案，更加炫酷。一加表示，他们从土耳其帕慕卡莱的温泉中的多色流水中获得灵感，设计了这款概念手机的背面。

根据一加的说法，这种变色效果是通过一种含有金属氧化物的薄膜来实现的，这种薄膜位于手机玻璃背面的下方，当对其施加不同的电压时，它就会改变颜色。其结果是，每当你收到来电时，手机背面就会像通知 LED 一样 “呼吸”，同时也为许多其他创意应用打开了大门。

一加 8T 概念机还有另一个亮点——后置雷达模块。这个模块内置在手机背面的摄像头凸起处，利用毫米波雷达将电磁波反射到周围环境中，让手机 “感知、成像、定位和跟踪物体”。虽然一加表示这种毫米波技术是 “借鉴 5G”，但其补充说，雷达模块与手机中的毫米波通信模块是分开的。

从功能上看，听起来类似于 Pixel 4 的雷达功能运动感应技术，可以用手在上方滑动，以跳过音乐曲目或静音。还可以检测你的存在，向你显示时间和通知。这个功能很有趣，但谷歌并没有在后续的手机中加入这个功能。

这款概念手机还可以利用这个运动追踪器来做一些简单的事情，比如用手势接听电话，或者提供更高级的功能，比如感知用户的呼吸。这可以与它的变色背部相结合，提供一些有趣的使用案例。例如，它的背部可以改变颜色来表示一个来电，然后你可以用手势接受或拒绝它，而无需触摸手机本身。或者，雷达可以感应到你的呼吸，然后随着呼吸改变背部的颜色，“有效地使手机成为生物反馈设备，”一加说。

这个功能非常有趣，但不能保证会出现在消费者设备上。IT之家了解到，与之前的 Concept One 一样，一加表示没有计划商业化销售一加 8T 概念机。