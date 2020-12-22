曝三星 S21 Ultra 亚洲版将采用混合 SIM 卡托盘：支持 SD 卡存储扩展

IT之家12月22日消息 外媒 MSPoweruser 报道，三星将为旗舰 Galaxy 智能手机同时使用最新的骁龙处理器和自家 Exynos 处理器，这取决于你所在的地区。不仅是处理器芯片，现在看起来在即将到来的 Galaxy S21 系列中，手机的 SIM 卡托盘也会有差异。

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根据越南消息人士 @Chunvn8888 的说法，一些欧洲地区将获得 Galaxy S21 Ultra 双 SIM 卡型号，而在亚洲地区，你可以在 Galaxy S21 Ultra 型号中使用一张 SIM 卡和一张 SD 卡。这是因为三星将在亚洲市场销售的 S21 Ultra 机型中使用混合 SIM 卡托盘，这将允许用户扩展存储空间，消息人士 @cozyplanes 称，而在欧洲地区，该托盘可能会有一些软件或硬件限制，由于这些限制，microSD 卡将无法被识别。

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IT之家获悉，根据爆料信息，三星 S21 将拥有 3 颗摄像头，分别是 1200 万像素广角摄像头、1200 万像素超广角摄像头和 6400 万像素长焦摄像头，配备 3 倍混合变焦和 30 倍数码变焦，可拍摄 8K 视频。而三星 S21 + 则将拥有 1200 万像素广角摄像头、1200 万像素超广角摄像头和 6400 万像素长焦摄像头，配备 3 倍 Hybrid 变焦，拥有 8K 视频。三星 S21 Ultra 将配备四颗摄像头，分别是 1.08 亿像素广角摄像头、1200 万像素超广角摄像头和两颗 1000 万像素长焦摄像头，可实现 10 倍光学变焦和 3 倍光学变焦，具备 10 倍 Hybrid 变焦功能，可拍摄 8K 视频。它将拥有一颗 4000 万像素的前置摄像头。它将拥有全新的 ISOCell Vizion 3D ToF 传感器，实现快速准确的自动对焦。