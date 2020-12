华为支浩：全屋智能为大战略服务，S 系列是智慧屏中的 nova

华为举行了本年度最后一次线下发布会,在松山湖总部,华为一口气发布了智慧屏 S 系列、智选车载智慧屏以及华为全屋智能 ALL IN ONE 解决方案。

这三款产品也是各有特点:首先是全屋智能解决方案,余承东在发布会上表示,现有智能家居大多是伪智能,华为全屋智能解决方案将重构智能家居领域传统的组网、体验、生态和渠道。利用信息和逻辑运算,将全屋智能带给每个家庭。全屋智能解决方案将于 2021 年 3 月正式商用。

发布会的重头戏是智慧屏 S 系列,涵盖了 55、65、75 三个尺寸,还有 120Hz 屏幕,新增分布式游戏、智能屏 K 歌、远程看家等有趣的功能,同时也是鸿蒙 OS 2.0 手机 Beta 测试版之后首个面向 C 端的终端新品。

智选车载智慧屏,这是华为第一次试水。重要的是要把各种智慧的能力,都能集成到这个智慧屏中去,包括语音、视频、导航等,未来将成为华为智能汽车战略的重要一个组成部分。

发布会后,新浪数码等媒体一起专访了华为消费者业务无线宽带与智能家庭产品线总裁 支浩,对于今天发布的几款产品有了更深入的解读。

S 系列是智慧屏中的 nova,V 系列很快有新品

这次华为智慧屏 S 系列入门款的售价只要 3299 元。目前 S 系列是智慧屏价格最低的一条产品线,华为对它的定义就是智慧屏中的 nova。

华为要引领大屏这个行业,只做高端在行业里的影响力始终有限,做 S 系列智慧屏可以让华为有更多的话语权。支浩表示。

目前大屏产品早就是存量市场了,换机频率低,华为大屏如何激发用户换机需求?支浩透露,做智慧屏之前,华为对这个市场已经有了深入的研究。智慧屏和普通大屏产品还是有着本质区别的。

智慧屏可以是 IOT 控制中心、智能交互中心、跨屏体验中心和娱乐中心。明年华为会打造五个场景,视频、音乐、游戏、教育,健康,通过 AI 和分布式加持,把这五个场景做深、做透,从而影响到消费者。

谈到华为智慧屏”十年不过时 “的口号,支浩认为,通过智慧屏内部的升级可以让一些老的大屏产品做到常用常新。华为智慧屏最大的特点就是,它可以通过软件和系统对产品进行持续升级和更新,可以把未来新的功能、应用、创新,包括与其他新产品持续添加进来,这就是为什么华为的大屏产品叫 “智慧屏”,而不是电视的根本原因。

支浩举例说,比如今年的分布式游戏种类还很少,明年华为就会把”吃鸡 “放上去,还可以做到四方的畅连通话,用户每年都会有全新的体验 。

明年 V 系列,X 系列都会有大幅更新,V 系列将在明年 3 月发布新品,华为就是要把功能做到极致。支浩还说道。

谈到大屏产品的短期目标。支浩认为,市场份额还很重要的。华为手机不也从当年千元机变到了万元机么?华为智慧屏就要是向大屏领域第一迈进,华为的最终目标是要翻倍。

全屋智能解决方案为智能家居战略服务

在发布会上,余承东介绍了华为全屋智能 ALL IN ONE 解决方案,引起业界极大关注。

对于多这个方案的初衷以及后续的规划,支浩都做了详细的介绍。

华为每做一个产业,都会是解决方案式的战略布局。做智能家居首先要做好连接,所以华为做了路由器;然后要做好交互,所以做了音箱和机器人;剩下的工作就是建网,做主机,所以华为做了 PLC-IoT。这个技术是 PLC 的窄带标准,之前我们还出过 PLC 的宽带产品。

全屋智能本来是一体的,华为每个布局都很明确,包括华为做路由器、车载智慧屏,其实都是华为的战略。因为智能家居是华为做家庭的战略方向。

支浩透露,HiLink 做出来之后,两三年华为就开始这方面的工作了,解决方案是今年做出来的。到明年 3 月,华为就会推出智能家居主机方案。

目前的智能家居方案解决得并不好,它们彼此之间还是很独立。所以华为做了全屋智能解决方案。余承东也在发布会现场表示,华为从来都不是传统家电产业的搅局者,而是凭借华为 HiLink 以及芯片等技术,为家电厂商提供服务,提供好的解决方案。

支浩介绍到,1+2+N 的方案,就是一个主机,两个连接,N 就是设备。用户体验最重要就是稳定,而我们的交互就是硬件级别的交互。支浩坦言,办公室有 40 多个设备,用 App 太麻烦了,试想设备一多,App 一多,出了问题很难做排查。

华为的方案就是做一键交互,未来家庭只需要两张网。一张是基于物联的窄带网络,采用 PLC 家庭物联总线,实现了全屋海量智能设备和声光水电等系统之间的智慧互联。另一张是基于大数据的宽带网络,这种宽带网络对带宽、传输和性能有更高的要求,布线技术也已发展到最先进的 7 类线。这个才是智能家居,让你感受到的是方便,而不是繁琐。

针对旧房改造,解决方案会做成产品化,像大屏的 X、S、V 系列一样,按不同档次做系列,产品化会用产品的思维来考虑装修。智能家居的体验会带来新的用户需求,不会像以前那样是割裂的。

愿景是美好的,但全屋智能的售后和维护也是非常重要的一环。谈及售后,支浩表示,现在主要是全装的地产合作,在交付期他们自己维护,华为会去协助。明年华为会逐步在手机渠道进行改造,让他们具备有这方面售后体验服务的能力。