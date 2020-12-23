SpaceX 星际飞船原型 SN10 接近完工

在 SpaceX 位于德克萨斯州南部的博卡奇卡工厂，公司开始对星际飞船原型 SN10 鼻锥部分进行最后的组装。就在几天前，SpaceX 公司的第二艘全尺寸星际飞船原型 SN9 在高塔设施内发生倾斜，倒向高塔内壁。

当地时间 12 月 19 日，SpaceX 公司开始完成星际飞船原型 SN10 鼻锥部分所需的最后堆砌工作。飞船原型的这部分由放置在数个钢筒顶部的锥形鼻锥组成。与全尺寸远行 SN8 和 SN9 有所不同，星际飞船原型 SN10 机身略短，会少一个筒身，其减去了放置在储罐顶部的鼻锥环。

图示：SpaceX 开始对星际飞船原型 SN10 的鼻锥部分进行最后的组装

组装任务还没有完全结束。SpaceX 的组装团队将用一到两个环向焊接连接鼻锥和筒身，沿周长 28 米的环进行焊。除此之外，工程人员还需要先组装鼻锥上的气体推进器、襟翼和液压油管，布设航空电子设备线路、焊接鼻锥和鼻锥环，然后再把整个鼻锥部分与筒身进行组装。

如果 Starship SN10 的生产过程与 SN9 相似，那么星际飞船原型的前端部分将在 12 月 25 日准备好进行最终安装，这需要花费一到两天的时间。但首先需要将因为倾斜而导致两个襟翼受损的星际飞船原型 SN9 移出实施组装过程的高塔。

SpaceX 原计划在 12 月 21 日、22 日和 23 日上午 8 点到下午 5 点关闭道路，用于运送星际飞船原型 SN9 以及将其吊到发射测试台所需的起重机。随后，星际飞船原型 SN10 的储罐和发动机部分将会运至高塔进行前端部分的组装。如果移出 SN9 需要更多时间，SpaceX 也可以选择在外组装 Starship SN10 的前端部分。

所幸 SN9 的倾斜对飞船结构影响不大。即便 SN9 在测试中失败，星际飞船原型 SN10 可能已经做好准备，在需要的时候继续测试。