小米 11 首发 WiFi 6 增强版：4K QAM 编码，160MHz 频宽，网速高达 3.5Gbps

IT之家 12 月 23 日消息 小米已正式宣布，小米全新高端之作——小米 11，将于 12 月 28 日正式发布。小米 11 手机已经上架京东，开启预约，售价将在 12 月 28 日公布。

小米手机称，小米 11 ，全新高端之作，12 月 28 日正式发布。十年即将过去，新十年即将开始。2021 轻装上阵！小米手机今天官方宣布，全球首发！小米11 率先搭载骁龙 888 。

今天下午，小米官方透露，不到一年的时间，WiFi 6 再次换代！将由小米 11 首发。这次的增强版，增强的不是一点点：频宽比上一代高 1 倍，达到 160MHz 频宽，传输信息密度提升 20% ，最终网速快至 2.1 倍，高达 3.5Gbps 。首次支持 4K QAM 编码。

骁龙 888 采用 1 x 2.84GHz (ARM 最新 Cortex X1 核心)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno 660，采用 X60 5G modem 基带，支持 WiFi 6E、蓝牙 5.2。

IT之家获悉，关于小米 11 的性能，该机今日已现身 Geekbench，搭载高通骁龙 888 芯片，拥有 12GB 运存，运行安卓 11，单核 1135 分多核 3790 分，性能可达高通官方标准。

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