雷军回应敢用骁龙 888 芯片做小米 11 发布会邀请函：真首发，真有货

IT之家 12 月 23 日消息 小米已正式宣布，小米全新高端之作——小米 11，将于 12 月 28 日正式发布。小米 11 手机已经上架京东，开启预约，售价将在 12 月 28 日公布。

小米手机称，小米 11 ，全新高端之作，12 月 28 日正式发布。十年即将过去，新十年即将开始。2021 轻装上阵！小米手机今天官方宣布，全球首发！小米11 率先搭载骁龙 888 。

今天，小米手机公布了小米 11 邀请函：一枚真实的骁龙 888 芯片！也可能是全球第一批出厂的骁龙 888，我们把它镶嵌在卡片里送给你，限量 100 份。这份邀请函，因为这枚小小的芯片，变得非常昂贵。

雷军对此表示，敢用骁龙 888 芯片来做小米11 发布会邀请函，其实就是表达两点意见： 1. 真首发，而且是全球首发。2. 真有货。雷军在评论中表示，100 张足够了，这个邀请函成本好贵。

骁龙 888 采用 1 x 2.84GHz (ARM 最新 Cortex X1 核心)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno 660，采用 X60 5G modem 基带，支持 WiFi 6E、蓝牙 5.2。

IT之家获悉，关于小米 11 的性能，该机今日已现身 Geekbench，搭载高通骁龙 888 芯片，拥有 12GB 运存，运行安卓 11，单核 1135 分多核 3790 分，性能可达高通官方标准。

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