华为 nova8/Pro 正式发布：麒麟 985+120Hz 高刷屏，售价 3299 元起

IT之家 12 月 23 日消息 今天下午华为举行了华为 nova8 线上发布会，会上正式发布了华为 nova8 和 nova8 Pro 两款新机。

外观方面，华为 nova8 系列采用星耀环镜头组设计，独具辨识度。华为 nova8 系列提供幻彩星辉的 8 号色、普罗旺斯、绮境森林和亮黑色，其中全新 8 号色采用 “双膜双镀”与 AG 防眩玻璃工艺结合，将幻彩星芒汇聚于手机背部方寸之间。

屏幕方面，华为 nova8 Pro 采用 6.72 英寸 FHD + 分辨率显示屏，采用 80° 超曲环幕屏设计，支持 120Hz 刷新率和 300Hz 触控采样率，全局峰值亮度达 800 尼特，支持真 + 10 亿色彩、AI 防误触、色彩差异△E<1；华为 nova8 采用 6.57 英寸 FHD + 分辨率双曲面显示屏，支持 90Hz 刷新率和 240Hz 触控采样率，全局峰值亮度达 700 尼特，支持真 + 10 亿色彩、AI 防误触、色彩差异△E<1。

性能方面，华为 nova8 系列搭载麒麟 985 5G SoC 芯片，支持 Wi-Fi 6 + 连接、四网协调、NFC 智能选卡。华为终端手机产品线总裁何刚表示，nova 8 Pro 的现网上行速率是 iPhone 12 Pro 的 2.2 倍，高铁场景下行速率是 iPhone 12 Pro 的 4.8 倍。

此外，华为 nova8 Pro 将携手王者荣耀 联合首发其 90FPS 超高帧率版本。

影像方面，华为 nova8 Pro 搭载 6400 万像素主摄像头（f/1.8）+800 万像素超广角摄像头 + 微距镜头 + 景深镜头。华为 nova8 则搭载 6400 万像素主摄像头（f/1.9）+800 万像素超广角摄像头 + 微距镜头 + 景深镜头。

自拍方面，华为 nova8 Pro 搭载前置 Vlog 视频双镜头 , 3200 万超广角视频镜头 + 1600 万人像镜头 , 解决手机拍 Vlog 画幅小、画面抖、声音杂等痛点，支持 AI 人脸检测、AI 运动检测，还有自拍美颜特效加持，支持超广角自拍。华为 nova8 则采用 3200 万像素居中打孔自拍摄像头。

华为 nova8 Pro 还支持 3Mic 立体收音，5m 范围清晰拾音，降低底噪。远处声音随变焦时镜头推进逐渐放大。还支持前后双景录像 2.0，前置视角更大 , 画面更稳定。除左右双视窗显示，还能画中画拍摄。提供多个视频故事创作模板，支持微电影一键创作，自动生成。

华为 nova8 系列支持 66W 华为超级快充，采用 “单芯双路三电极”快充方案，35 分钟可充满 100%。采用超导热石墨烯散热技术，支持智感升温区域，迅速降温，nova8 Pro 还配备 VC 液冷散热器。

软件方面，华为 nova8 系列搭载 EMUI 11，支持智慧多窗、、多屏协同、畅连大文件闪传、智慧翻译、AI 字幕等功能。

IT之家了解到，售价方面，华为 nova8 手机 8+128GB 版本售价 3299 元，8+256GB 版本售价 3699 元，华为 nova8 Pro 手机 8+128GB 版本售价 3999 元，8+256GB 版本售价 4399 元，均将于今天 16：08 开启预约，12 月 30 日开售。