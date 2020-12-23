华为发布 nova8 系列新品，探索 Vlog 手机新赛道

继上半年的华为 nova7 系列之后，华为今日对主打年轻人的 nova 系列再次更新，推出了华为 nova8 系列。

华为消费者业务手机产品线总裁何刚在发布会上透露，第三方数据显示，华为 nova7 系列今年第三季度国内单品销量第一，实现 “逆风前行，逆势上扬”。

而此次华为 nova8 系列也打出了 Vlog 手机的新标签，对年轻人在自拍上的需求进一步深挖。在当前复杂的外部形势下，华为 nova 系列也在年轻人需求的轨道上持续前行着。

首提 Vlog 手机

华为 nova 系列自 2016 年诞生以来，一直主打年轻人和自拍的定位。

随着 5G 时代的到来，年轻人在自拍上的需求也从照片进化至视频，录制 Vlog 成为年轻人自我表达和与世界交流的全新方式。

一般而言，专业的 Vlog 拍摄者大多采用专业微单或者录像设备，这无疑提高了 Vlog 录制的技术门槛。而一般手机在录制 Vlog 时往往存在着 “画幅小、画面抖、声音杂”等痛点。

此次推出的华为 nova8 系列，正是为 Vlog 拍摄的需求而诞生，首次提出了 Vlog 手机的标签。华为 nova8 Pro 搭载了前置 Vlog 视频双镜头，包含一颗 3200 万像素超广角视频镜头 + 一颗 1600 万像素人像镜头。

其中超广角视频镜头拍摄视频，可以捕捉更多场景，对于拍摄者的脸部视角也更为友好；同时配合 AIS 超级防抖算法，即使在移动场景中进行 Vlog 拍摄，也能保持画面稳定；在声音杂的痛点上，华为 nova8 Pro 在手机顶部、底部和背部搭载三个全向麦克风，配合华为自研的 AI 声音算法，可实现 5m 范围内清晰拾音。甚至随着变焦镜头的推进，远处的声音也会逐渐被放大。

除了传统的痛点之外，华为 nova8 系列还针对一些特殊场景进行了优化。比如在夜晚场景下的自拍视频，华为 nova8 系列会自动开启视频环形补光，配合华为自研的双域联合降噪技术，视频降噪能力可提升 20%；很多 Vlog 拍摄者会存在着多画面的呈现需求，华为 nova8 系列支持前后双景录像 2.0，可以同时调用两个后置摄像头或前后两个摄像头，甚至还可支持画中画拍摄，随意切换镜头布局。

实际上，一段 Vlog 视频不仅需要良好的拍摄效果，更需要有特色的剪辑最终呈现出片。这对于普通用户而言，又是一大技术门槛。

为此，华为 nova8 系列还推出了视频故事创作模板和自定义视频创作功能。在现有的视频故事创作模板之下，用户只需要根据提示点击按钮拍摄几段视频，即可自动生成带有字幕、音乐、转场效果、滤镜的视频故事；对于具备一定剪辑基础的用户，则可选择自定义视频创作模式，视频拍摄时可叠加不同的音乐、美颜、滤镜等效果，录制完成后直接呈现出剪辑后的成片。

逆势之下能否破局？

在发布华为 nova8 系列的同时，何刚公布了上一代华为 nova7 系列的销量情况。数据显示，今年第三季度华为 nova7 系列单品国内销量第一。

在当前的外部环境之下，能够取得这一成绩确实不易。而背后也与华为内部对各个产品线的准确定位有关。

华为的 Mate 和 P 系列无疑是最成功的两个产品线，但两个产品线在价格和定位上都主打高端市场，这意味着年轻人所在的中端市场就不能很好的得到覆盖和满足。华为 nova 系列也正是填补了这个空白，专门面向年轻人，并且将主打的功能点定为自拍。

当前的市场中，主打拍照的厂商和产品并不鲜见。但华为 nova 此次提出 Vlog 手机还是首次，并针对性的推出了一系列解决 Vlog 拍摄痛点的软硬件功能，更是抓住了用户变化中的需求。

何刚曾在今年 4 月的华为 nova7 系列发布会上透露，华为 nova 手机用户持续增长，用户累计总数已达 1.45 亿。可以看到，准确的产品定位正在让华为 nova 赢得越来越多年轻用户，华为 nova 系列也成为当前竞争激烈的手机市场中，华为手机增量用户的重要来源之一。

虽然外部形势严峻，何刚在发布会最后表示，“星光不灭，逐梦前行，华为 nova 永远做最亮的那颗星”。而这也与华为消费者业务 CEO 余承东此前在 Mate40 系列发布会的结语一脉相承。

对于当前的华为 nova 来说，继续聚焦年轻人，深耕自拍赛道，光明或许就在不远处。