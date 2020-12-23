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苹果开始接受开发者加入小企业计划：App Store 佣金降至 15%

2020/12/23 21:52:56 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 23 日消息 苹果已经开始联系符合条件的开发者，通知他们已经被小型企业计划接受，该计划允许开发者从大幅降低的 App Store 佣金中获益。

11 月，苹果宣布了 “小型企业计划”（Small Business Program），对于每历年收入在 100 万美元以下的开发者，App Store 佣金将削减到只有 15%。自 12 月 3 日起，开发者就可以报名参加小型企业计划，根据 MacRumors 分享的邮件，苹果现在已经开始通知开发者是否被接受。

所有在 2020 年收入低于 100 万美元的开发者都能够获得该计划的资格，并享受 15% 的优惠佣金率，2021 年新加入的开发者也将获得资格。往后，上一日历年收入不超过 100 万美元的开发者也能参与。对于年收入超过 100 万美元的开发者，App Store 的佣金仍为 30%。

IT之家了解到，该计划得到了许多开发者的称赞，但一些大型开发者，如 Spotify 和 Epic Games 则批评此举，称其破坏了 App Store 的规则。

苹果表示，该计划将向绝大多数开发者开放，这些开发者都将获得同样的苹果开发者工具和程序的使用权。苹果希望 App Store 小企业计划能够产生更多的数字商务，支持新的就业岗位，并为小企业提供更多的资金，让他们在为苹果用户创造创新软件的过程中，重新投资于自己的应用。

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关键词：App Store

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