曝苹果新 Apple TV 明年发布：游戏性能更强，搭载 A12 或 A14 芯片，遥控器可查找

IT之家12月23日消息 外媒报道，彭博社记者 Mark Gurma 今天在他的《Fully Charged》文章中简短地重申，苹果计划在明年的某个时间点发布一款新的 Apple TV 设备，它将更加注重游戏，升级遥控器和新的处理器。

IT之家获悉，Mark Gurma 此前曾表示，苹果正在研发一款具有类似 Find My 功能的新遥控器，这将使其在更容易被找到。作为游戏关注点的一部分，也有传言称苹果可能会为 Apple TV 推出一款专用的游戏控制器，但目前仍不清楚具体样子。

今年早些时候，推特上一位名为 “Fudge”的匿名泄密者表示，苹果已经为新的 Apple TV 原型机配备了 A12 和 A14 芯片的变种型号，以获得更快的性能；目前还不清楚苹果最终会采用一种芯片，还是会发布两种不同的机型。Fudge 补充说，苹果正计划为其 Apple Arcade 服务带来游戏主机品质的游戏，这些游戏可能无法与现有的 Apple TV 机型配合使用。

据传，新的 Apple TV 还将有 6GB 内存，更高的 64GB 和 128GB 存储容量选择，而目前 Apple TV 4K 机型的存储容量为 32GB 和 64GB。