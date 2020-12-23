网速再翻倍，官方详解小米 11 搭载的 WiFi 6 增强版技术

IT之家 12 月 23 日消息 小米已正式宣布，小米全新高端之作——小米 11，将于 12 月 28 日正式发布。小米 11 手机已经上架京东，开启预约，售价将在 12 月 28 日公布。

小米手机称，小米 11 ，全新高端之作，12 月 28 日正式发布。十年即将过去，新十年即将开始。2021 轻装上阵！小米手机今天官方宣布，全球首发！小米11 率先搭载骁龙 888 。

IT之家获悉，今天下午，小米官方透露，不到一年的时间，WiFi 6 再次换代！将由小米 11 首发。这次的增强版，增强的不是一点点：频宽比上一代高 1 倍，达到 160MHz 频宽，传输信息密度提升 20% ，最终网速快至 2.1 倍，高达 3.5Gbps 。首次支持 4K QAM 编码。

下面是文章内容：

作为最普及最常用的无线网络连入方式，WiFi 技术从早期缓慢发展已经进入到技术爆炸期，自今年 2 月份小米 10 全系标配 WiFi 6 仅仅过了 10 个月，WiFi 技术又迎来了一波爆发式增长：WiFi 6 增强版。别看只是增强版，增强的可不是一点点。网速从上一代的 1.7Gbps，跃升至 3.5Gbps，翻倍式的提升，代表着 2021 年手机 WiFi 能力的最高水准。

先回顾一下上代 WiFi 6——第六代无线通信技术，原称 802.11ax，由于标准名称比较繁琐，IEEE 标准协会已经将标号简化为数字代称。其相比上一代技术最核心的升级的就是更高速度、更高并发、更低延时、更加省电。

WiFi 6 增强版：升至 4096QAM

传输密度提升 20%

小米 11 支持 WiFi 6 增强版，采用 4096QAM 编码技术，使每个数据包中都能包含更多数据。QAM（Quadrature Amplitude Modulation 正交幅度调制）是将无线电波转换成二进制码块的技术，其阶数的提高代表物理层调制速率的提升，更高阶的编码技术既可以增加频率的利用率，还能极大的提升传输速率。而阶数数量越多，每个 QAM 携带的二进制比特位数越高，也就意味着在单位时间，单位载波携带的信息量越多。

WiFi 6 时代的 1024QAM 已经非常密集，而 WiFi 6 增强版采用的 4096QAM 的密集程度又大大增加，吞吐量比 1024QAM 提升 20%。简单来说，1024QAM 就像是载货达 1 吨的卡车，而 4096QAM 就是可以载货 1.2 吨的卡车，在同一条货运通路上单次可多运输 20% 的货物。

WiFi 6 增强版：频宽升至 160MHz

“车道加宽”，速度翻倍

WiFi 6 增强版的 5GHz 频段，由于频谱资源有限，会采用 80MHz + 80MHz 合成 160MHz 带宽，合成 160MHz 宽频带后的速度比 80MHz 提升 1 倍。80MHz 频宽就像在单车道的公路上行驶，运送数据包的效率有限，而 160MHz 频宽就像是双车道，运送数据包的效率足足提升一倍。

简单概括为一句话，WiFi 6 增强版可以让你在短距离，多设备的复杂环境中，享受高速低延迟低功耗的稳定网络。

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