榨干小米 11 性能，小米还将发布 WiFi 6 增强版路由器：支持 4096 QAM、160MHz 频宽

IT之家 12 月 23 日消息 小米已正式宣布，小米全新高端之作——小米 11，将于 12 月 28 日正式发布。小米 11 手机已经上架京东，开启预约，售价将在 12 月 28 日公布。

小米手机称，小米 11 ，全新高端之作，12 月 28 日正式发布。十年即将过去，新十年即将开始。2021 轻装上阵！小米手机今天官方宣布，全球首发！小米11 率先搭载骁龙 888 。

IT之家获悉，今天下午，小米官方透露，不到一年的时间，WiFi 6 再次换代！将由小米 11 首发。这次的增强版，增强的不是一点点：频宽比上一代高 1 倍，达到 160MHz 频宽，传输信息密度提升 20% ，最终网速快至 2.1 倍，高达 3.5Gbps 。首次支持 4K QAM 编码。

当然，仅小米 11 支持 WiFi 6 增强版还不够，它还需要一个最佳搭档：支持 WiFi 6 增强版的新品路由器。就像支持 WiFi 6 的小米 10 发布会上同场发布小米路由器 AX3600，12 月 28 日发布会上也将发布一款新品路由器，它将是首款能榨干小米 11 WiFi 性能的高端路由器，同样支持 4096 QAM 和 160MHz 频宽。

小米路由器表示，增强的不只有 WiFi 6，还有小米高端路由器新品。首发新一代WiFi 6 增强版的高端路由器，搭配小米 11，到底有多快？ 12 月 28 日小米 11 新品发布会，共同揭晓！

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