上线复兴号动车组，成渝高铁 1 小时直达

IT之家12月24日消息 12 月 24 日起，成渝高铁开行复兴号动车组，两地通行时间压缩到 1 小时左右，部分车次还可选乘 “静音车厢”。成渝地区双城经济圈建设再度提速。

IT之家获悉，据中国铁路发布，12月24日，成渝高铁将达标提速提质，复兴号 CR400AF动车组作为首发列车。成渝高铁按时速 350 公里达速运行，使用复兴号开行动车组列车 50 列，成都至重庆最快 62 分钟可达，同城效应进一步显现。

列车升级

整车使用年限更长

为适应中国地域广阔、温度横跨正负 40℃、长距离、高强度等运行需求，复兴号进行了 60 万公里运用考核，整车性能指标实现较大提升，设计寿命达到了 30 年。

外型设计更优美

列车看起来更加优美，列车阻力比既有 CRH380 系列降低 7.5%-12.3%，列车在 350 公里时速下运行，人均百公里能耗下降 17% 左右。

载客量更大

列车高度从 3700 毫米增加至 4050 毫米。列车车内噪音明显减小。座位间距更宽，列车定员 576 个座位。

舒适度更巴适

列车采用多种照明控制模式，可根据旅客需求提供不同的光线环境。每个座位旁边都设有充电插座，极大地方便了旅客充电需求。

车厢内实现了 WiFi 网络全覆盖，让旅客在旅行中有更好的乘坐体验。