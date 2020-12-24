嫦娥五号搭载物品交接仪式暨研讨会在京举行：种子、芯片完好归来

IT之家12月24日消息 昨日，探月工程嫦娥五号搭载物品交接仪式暨航天重大工程助推相关行业科技自立自强研讨会在京举行。嫦娥五号任务自 2020 年 11 月 24 日成功发射，历经 23 天的飞行，于 12 月 17 日顺利返回。为充分发挥探月工程对国家科技进步和国民经济高质量发展的带动作用，嫦娥五号搭载了水稻、苜蓿、兰花等农牧业种子，致敬抗疫工作者的歌曲《星光》、《坚信爱会赢》，科普绘画作品《点亮梦想》，以及中国飞鹤婴幼儿配方食品等。

嫦娥五号搭载多种农作物种子，是为了利用太空辐射进行育种，为丰富我国种子遗传资源做出贡献，推动农业种源 “卡脖子”问题的解决。据澎湃新闻报道，嫦娥五号搭载了水稻、苜蓿、燕麦、拟南芥等各类农作物种子，以及竹子、兰花等林木、花卉种子共 30 多种。

中国农业大学副校长王涛介绍，紫花苜蓿主要用做畜牧业的饲料，有着高蛋白、高产、抗疫等优点。中国每年要从美国进口苜蓿甘草 130 万 - 150 万吨，紫花苜蓿种子是被美国卡脖子的关键方面。

由嫦娥奔月航天科技有限责任公司提供的芯片，也是本次搭载物品之一。芯片中包含 28206 幅全国小朋友们的画作，其中 20 幅是从西藏小朋友们的创作中挑选出来的；致敬全球抗疫工作者的歌曲《星光》、《坚信爱会赢》也存储在芯片中。

▲ 为表示感谢，西藏教育厅副厅长钟吉云代表西藏自治区政府向探月与航天工程中心转交西藏小朋友的画作。

IT之家了解到，嫦娥五号本次任务还搭载了北京冬奥会的纪念品，包含两个吉祥物以及四枚纪念章。