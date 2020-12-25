12306 高铁推出月票、计次票：发车前免费退，一张票最多便宜 40%（附相关问答）

IT之家 12 月 25 日消息 据中国铁路发布，铁路部门于 12 月 24 日起，在成渝高铁、京沪高铁试行推出计次票和定期票产品。

计次票、定期票是铁路部门推出的新型票制产品，持有者可在规定的有效期内，乘坐规定次数的、购买产品时指定发到站及席别的列车。

IT之家获悉，用户可通过 12306 网站和 “铁路 12306”手机 App 实名购买。仅向已通过身份信息和手机号码核验的 12306 注册用户开放。注册用户可为本人和本人账户下已通过身份信息及手机号码核验的乘车人购买。

注意：同一乘车人最多只能同时购买两个相同发到站的计次票或定期票，但可以同时购买多个不同发到站的计次票或定期票。

以京沪高铁为例，从北京南站到上海虹桥站全程二等座计次票 20 次 / 90 天售价 11240 元，平均每次票价为 562 元。目前京沪高铁执行浮动票价，日常列车的二等座票价为 498-604 元，计次票的票价处于日常票价的中间水平。

京沪高铁全程一等座计次票 20 次/90 天售价 18880 元，平均每次票价为 944 元，处于日常票价 884-1006 元之间。

另外京沪高铁沿线的一些区间站也可以购买，比如北京南站到济南站，二等座计次票 20 次 / 90 天售价 3780 元，平均每次票价为 189 元；一等座计次票 20 次 / 90 天售价 6340 元，平均每次票价为 317 元。

据界面新闻统计，浮动票价主要和列车行驶时间有关，耗时越短的车次，票价越贵。购买计次票的乘客，如果每次都选择最快的高铁，总价合计更便宜。

成渝高铁可购买计次票和定期票。

成渝高铁从成都东站到沙坪坝站，二等座计次票 20 次 / 90 天售价 2800 元，平均每次票价为 140 元；一等座计次票 20 次 / 90 天售价 4480 元，平均每次票价为 224 元。

成渝高铁从成都东站到沙坪坝站，二等座定期票 60 次 / 30 天售价 6028 元，平均每次票价为 100.47 元；一等座定期票 60 次 / 30 天售价 9636 元，平均每次票价为 160.6 元。

而成渝高铁普通票一等座在 250 元左右，二等座在 150 元左右。如果足额利用乘车次数，相较于二等座最贵的 168 元票价，一张定期票可以节省原价的 40% 。

下面是一些相关问答：

不能转让或共用，仅限乘车人本人使用。

乘车人仅限在购买时指定的发到站使用，预约或乘坐购买时指定的席别，并且不得在中途站上下车或越站使用，不得跨席别使用。

同一乘车人仅限启用一个相同发到站的产品，但可启用多个不同发到站的产品。

乘车人可以通过席位预约或者直接刷有效身份证件原件两种方式进站乘车。

席位预约：通过 12306 网站、“铁路 12306”手机 App、自动售票机预约席位。预约席位后，乘车人持有效身份证件原件进站检票乘车。

◆计次票最多可预约 4 个待使用席位；定期票最多可预约 10 个待使用席位。尚未启用乘车的产品仅可预约购买后 30 天内的席位。

◆行程变更时，应于开车前取消所预约的席位，不收取费用；未取消预约的视为一次乘车。

◆计次票开车前 48 小时内预约席位取消次数累计超过 5 次的，可预约的待使用席位数量调整为 1 个。

◆定期票开车前 48 小时内预约席位取消次数累计超过 5 次的，或预约席位后未乘车次数累计超过 5 次的，可预约的待使用席位数量调整为 1 个。

直接刷证：乘车人凭购买产品时的有效身份证件原件，于列车检票时在检票闸机或人工检票口获取产品指定席别席位后方可乘车。

◆获取的席位信息通过短信推送至乘车人预留手机号。

◆乘车人如持有多个适用于所检车次的产品，需到人工检票口选择相应产品检票进站。

注意：目前计次票和定期票还不支持席位候补预约。大家要做好行程规划，尽量提前预约席位哦。

未使用可以退款

产品未启用乘车的，购买人可通过原购买渠道申请退款，购买后 30 天内仍未启用乘车的，系统将自动全额退款。

注意！首次预约席位后，开车前未取消预约的，视为一次乘车，票款将不予退还。如果您已经启用了计次票或定期票，但是乘车次数没有使用完，这种情况票款也是不能退的哦。

想要报销，怎么办？

自计次票或定期票启用至有效期结束后 30 天内，凭购买产品时所使用的乘车人有效身份证件原件，到产品指定发到站窗口换取报销凭证。

还能享受积分累积吗？

可以的。“铁路畅行”会员购买和使用本产品后可进行乘车积分累积，乘车积分 = 票款（元）×5。积分在产品有效期结束后 5 天内自动进入账户。