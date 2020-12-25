中国信通院：我国 IPv6 部署全球排名进入前十，IPv6 活跃用户达 4.35 亿

IT之家12月25日消息 据中国信通院官方消息，12 月 22 日在南京举行的 “2020 全球网络技术大会”上，中国信息通信研究院技术与标准研究所互联网中心主任、推进 IPv6 规模部署专家委员会副秘书长田辉发表了以 “IPv6 筑基，IPv6 + 强魂”为主题的宣讲。田辉在发言中表示，2020 年是《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》第二阶段的收官之年，我国 IPv6 + 创新生态已经初步形成，IPv6 规模应用正在迈向新的阶段。

田辉在报告中介绍了我国在 IPv6 网络建设中取得的成就。自 2017 年 11 月《推进 IPv6 行动计划》发布了以来，我国的 IPv6 部署全球排名已经升至全球前 10，截至 2020 年 11 月，我国 IPv6 活跃用户数已达 4.35 亿，约占中国网民的 46.27%，IPv6 地址资源位居全球第二。网络建设方面，LTE 移动网络、固定宽带网络 IPv6 升级改造全面完成。应用基础设施方面，三大运营商 IDC 数据中心已完成 IPv6 改造，支持 IPv6 的 CDN 节点已经超过 92.6%。网站与应用方面，我国前 100 名商业网站及应用已经支持 IPv6 访问，政府、央企、新闻网站 IPv6 的支持率也大幅提升。

田辉表示，尽管已经取得了一些成就，但是我国 IPv6 流量占比仍然很低，端到端网络质量有待优化，家庭路由支持能力不足。同时国际 IPv6 出入口带宽亟需扩容，需要在后期重点解决。

IT之家了解到，目前有许多 App 已经支持 IPv6，目前新款家用无线路由器在设置中也可以打开 IPv6 支持功能，如果运营商支持，将会在路由器看到下发的 IPv6 地址。在 “2020 全球网络技术大会”上，中国工程院院士邬贺铨表示，“IPv6 不仅仅是为了解决地址不足问题，还可以开发更多内容，比如以 IPv6 + 分段路由、网络切片、随流检测、新型组播、应用感知网络等协议为代表的创新。”