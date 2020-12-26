蓝暖男上线，银西高铁今日开通运营，结束宁夏没有高铁的历史

IT之家12月26日消息 据央视新闻等，银西高铁今日开通运营，结束了宁夏没有高铁的历史。这条铁路是国内目前一次性建成里程最长的有砟铁路。据官方信息，银西高铁二等座全程公布票价为 278 元、一等座全程公布票价为 445 元，具体路段票价以 12306 为准。

值得一提的是，时速 250 公里 CR300BF 型复兴号动车组将同步上线运营。此后，银川到西安的铁路运行时间将由 11 小时 45 分大幅压缩至 3 小时 4 分左右。

IT之家曾报道，CR300BF 型复兴号动车组涂装以 “海空蓝”为主色调，被网友称为 “蓝暖男”。该型号动车组列车整体和关键系统性能均达到世界先进水平，可适用于不同运营环境的线路，能耗低、性价比高，采用了人性化设计和智能化设备。

至此，由中国国家铁路集团有限公司牵头研制的时速 160 公里至 350 公里复兴号系列动车组已全部投用。

银西高铁北起宁夏回族自治区银川市，线路全长 617 公里，其中此次新开通的吴忠至西安北段全长 543 公里。银西高铁全线设银川、银川东、河东机场、灵武北、吴忠、惠安堡、甜水堡、环县、曲子、庆城、庆阳、宁县、彬州东、永寿西、乾县、礼泉南、咸阳北、西安北等车站。

银西高铁自今年 9 月 3 日开始联调联试，经过轨道、路基、桥梁、隧道、通信、信号设备等动态检测，各系统和整体系统功能得到了优化。11 月 3 日试运行以来，先后进行了动车组列车参数测试、故障模拟及应急演练和按图试运行，各个阶段实现了有序衔接。