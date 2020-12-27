京雄城际铁路今天正式全线开通：时速 350 公里，全程 50 分钟

IT之家12月27日消息 据中国铁路发布，北京至雄安新区城际铁路（简称京雄城际铁路）大兴机场至雄安新区段于 12 月 27 日正式开通运营，京雄城际铁路实现全线贯通，雄安站同步投入使用。北京西站至雄安新区间最快旅行时间 50 分钟，大兴机场至雄安新区间最快 19 分钟可达。

IT之家获悉，京雄城际铁路自北京西站引出，经过既有京九铁路至李营站，接入新建高速铁路线路，向南途经北京市大兴区、河北省廊坊市、霸州市至雄安新区，线路全长 91 公里，最高设计时速 350 公里，其中北京西至大兴机场段已于 2019 年 9 月 26 日开通运营。此次开通的大兴机场至雄安新区段长 59 公里，设大兴机场、固安东、霸州北、雄安 4 座车站。

同步投入运营的雄安站站场规模 13 台 23 线，总建筑面积 47.52 万平方米，采用站城一体化设计，有效融入城市肌体，做到枢纽区域与城市规划、产业开发有机融合；站房外观采用 “青莲滴露”设计主题，呈水滴状椭圆造型，椭圆形屋盖轮廓如清泉源头，似一瓣青莲上的露珠；采用立体候车布局，能够实现旅客 “进出分层、到发分离”，保证旅客进出畅通；在车场之间创新采用 15 米宽的 “光谷”，提升了采光通风效果。未来，雄安站将成为京港（台）高速铁路、京雄城际铁路、天津至雄安新区城际铁路、雄安新区至忻州高速铁路的交会枢纽。

京雄城际铁路是我国建设的又一条智能高铁，在多项智能关键技术上取得了新突破。在智能建造方面，大力推进 BIM 技术应用，首次实现设计、施工到运营三维数字化智能管理；广泛应用智能装配式建造技术，能够实现桥梁、房屋装配式结构设计和施工。在智能装备方面，运用先进的列车控制系统，采用智能控制、大数据、云计算等技术，广泛应用新一代移动通信、牵引供电等设备。在智能运营方面，建设智能高铁车站，能够实现旅客精准定位、路径规划、位置搜索等智能服务；高铁设备采用电子标签管理，实现智能运维；运用地震预警、综合视频一体化等智能技术，提升高铁防灾能力。

京雄城际铁路大兴机场至雄安新区段开通运营后，铁路部门将安排开行动车组列车 16 对，初期最高运营时速 300 公里。2021 年 1 月 20 日全国铁路运行图调整时，将按照日常线、高峰线安排列车开行，每日开行动车组列车最高达 17 对。

据悉，铁路部门已开始发售京雄城际铁路大兴机场至雄安段动车组列车车票。具体车次、时刻等服务资讯信息，旅客朋友可查询 “中国铁路”微信和铁路 12306 网站、微信、客户端。