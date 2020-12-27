利润增长 90 倍，Zoom 今年股价暴涨 450%，创始人袁征持股约 170 亿美元

据外媒报道，2020 年爆发的新冠肺炎疫情成全了许多公司，其中一家最引人瞩目的就是视频会议软件开发商 Zoom。今年迄今为止，Zoom 的营收翻了两番，利润增长了 90 倍，让分析师们震撼不已。

与此同时，Zoom 的股价也越走越高，与疫苗制造商 Moderna 和 “中国特斯拉”蔚来等公司一起，以超过 450% 的涨幅脱颖而出，成为今年的顶级股票之一。

这对 Zoom 创始人兼首席执行官袁征来说也是个好消息，他之前曾开发过思科在 2007 年收购的 Webex 视频通话软件。在疫情爆发之前，袁征就已经是亿万富翁了，他于 2019 年 4 月带领 Zoom 上市，快速增长和盈利能力给投资者留下了深刻印象。现在，袁征已经是世界上最富有的 100 人之一。市场研究机构 FactSet 的数据显示，袁征所持 Zoom 股票价值近 170 亿美元。

帮助公司跟踪购买情况的云软件开发商 Coupa 首席执行官罗布 · 伯恩施泰恩 (Rob Bernshteyn)说：“我为他感到高兴。”伯恩施泰恩已经认识袁征四五年了，Coupa 长期以来都是 Zoom 的客户。Coupa 使用 Zoom 发生的唯一变化在于，该公司开始允许员工使用公司 Zoom 账户进行个人会议。

Coupa 的股价今年上涨了 144%，涨幅与 Zoom 的涨幅相去甚远，但仍突显了 2020 年的趋势。伯恩施泰恩说：“如果数字化转型正在加速，我们可能希望支持那些将数字化推向世界的公司。”

然而，Zoom 的扩张并不总是一帆风顺的。今年春天，在 Zoom 发现其服务需求激增后，该公司也受到了对该软件隐私和安全的担忧。

不过，承受所有压力可能都是值得的。如今，袁征的身家据说已是 Salesforce 联合创始人兼首席执行官马克 · 贝尼奥夫 (Marc Benioff)的两倍。Salesforce 自 1999 年以来始终在向公司出售云软件，以跟踪客户。本月早些时候，在 Salesforce 的投资者日上，贝尼奥夫赞扬了 Zoom 为无法与客户面对面的销售人员所提供的巨大帮助。

贝尼奥夫说：“我认为，对于销售人员来说，历史上没有比这更重要的时刻了。那些没有自动化、不知道如何使用 Zoom、不知道如何使用 Salesforce 的销售组织，今年处于非常明显的劣势。”