上马 Win10 ，谷歌敦促 Chromium 开发者停止使用 Windows 7

IT之家12月27日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软已经明确表示，对 Windows 7 的依赖应该接近尾声，该公司的重点是将人们和企业迁移到 Windows 10——其最新的操作系统，市场份额超过 50%。

在微软结束对 Windows 7 的支持 11 个月后，谷歌终于敦促 Chromium 开发者停止使用 Windows 7，因为 Windows 7 不再得到微软和 Chromium 社区的支持。

“我不记得有要求 Windows 10 的决定，但这似乎不可避免地会在某个时候发生，也许那个时间就像现在一样。最近出现了一些 Windows 7 的故障，不断修复这些故障最终会变得代价昂贵。”谷歌工程师 Bruce Dawson 解释道。

IT之家获悉，在一个新的提交中，谷歌确认 Windows 7 不再适用于构建 Chromium，Windows 10 现在成为新的要求。由于 Windows 7 是不支持的操作系统，当开发者试图构建他们的 Chromium 应用程序时，将显示可读的错误信息。

值得注意的是，这一公告只针对开发者，而 Chromium 驱动的浏览器将继续在 Windows 7 上工作，这一点此前已得到谷歌的确认。

“Chromium 及其衍生产品仍然可以在 Windows 7 上运行。这只影响开发者。”谷歌指出。

开发者社区的修复将被接受，但到目前为止，还没有人主动增加对 Windows 7 的支持。仍在使用 Chromium 的开发者应该升级到 Windows 10，或者考虑尝试像 Process Explorer 这样的应用来检测 Windows 7 上 Chromium 的问题。

谷歌开发者已经停止使用 Windows 7 来构建 Chrome 浏览器，但目前还不清楚 Chromium 何时会完全停止在旧平台上工作。

正如此前报道的那样，微软仍在向那些运行 Windows 7 家庭、专业和旗舰版许可的用户提供 Windows 10 免费升级。