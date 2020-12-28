微软 Win10X 将支持现代待机：即时开启、始终连接

IT之家12月28日消息 外媒 Windows Latest 报道，大多数传统的笔记本电脑需要几秒钟才能唤醒，而且它们不会在后台下载你的电子邮件或社交媒体更新（即当笔记本电脑处于睡眠状态时）。为了解决这个问题，Windows 10 自带了 “Modern Standby”支持，这是一种特殊的现代待机模式，你的设备将在睡眠时下载数据。

现在看来，Windows 10X 也将搭载 Modern Standby（现代待机）功能，以实现即时开启、始终连接的体验。

微软 Windows 10X 是建立在 Windows Core OS 之上的新操作系统，预计将在 2021 年 3 月至 6 月之间推出。

虽然微软不想公开谈论 Windows 10X 和 Windows 10 的未来，但似乎该公司已经悄悄更新了旧的支持文档，提供了下一代操作系统的额外信息。

在对支持文档的新更新中，微软确认，它已经在 Windows 10X 中增加了对 Modern Standby 的支持。

在 Windows 10X 设备上，现代待机体验可能与手机的工作方式类似。例如，Windows 10X 会在你掀开盖子之前，下载你的电子邮件，获取社交媒体更新，并更新 Progressive Web Apps 中的内容 -- 因为，即使你的笔记本电脑睡眠中，它仍然在连接并自我更新。

Windows 10X 单屏大多数 Windows Store 应用 (UWP 和 PWA)可以充分利用 Windows 10X 中的这一功能。Outlook 邮件、日历、照片、OneDrive 等程序也可以在设备睡眠时下载包括附件在内的大文件。

IT之家获悉，现代待机基本上是一种低功耗的闲置状态，当你的设备连接到蜂窝或 Wi-Fi 连接时，它将使你的设备保持最新状态。它还将为 Windows 10X 电脑带来即时开启、始终连接和随身携带的体验。

我们还没有关于新的现代待机模式的更多细节，我们也不知道它是否能与更广泛的硬件一起工作。

除了现代待机，预计 Windows 10X 还将搭载一些新功能和改进，包括新的文件资源管理器、可靠的驱动程序更新等。