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Zoom 创始人袁征成为 2020 年世界最富有人士之一

2020/12/28 8:40:34 来源：新浪科技 作者：- 责编：懒猫
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据报道，在世界卫生组织发现新型冠状病毒近一年后，许多人仍然呆在家里，远离办公室、学校、电影院、体育场、教堂和餐馆。2020 年，这些场所的很多社交活动都将通过视频电话实现。谈到这一方面就不能不提到 Zoom。

Zoom 似乎不知从何而来。Zoom 没有得到思科、Facebook、谷歌或微软的支持，这几家公司都在努力追赶 Zoom。

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它原本计划被大公司收购，却突然发现自己拥有大量免费试用服务的用户，同时还有成千上万的新付费客户。收入翻了四倍，利润增长了 90 倍，出乎分析师的意料。其股票不断上涨，轻松脱颖而出，成为今年最大的股票之一，与疫苗制造商 Moderna 和特斯拉中国挑战者蔚来汽车一样，涨幅超过 450%

这对 Zoom 的创始人兼首席执行官袁征（Eric Yuan）十分有益。

袁征此前曾从事思科 2007 年收购的 Webex 视频通话软件工作。在新冠病毒之前，袁征就已经是亿万富翁，他于 2019 年 4 月将 Zoom 上市，并以其快速增长和盈利能力给投资者留下了深刻印象。现在他是世界上最富有的 100 人之一。FactSet 的数据显示，他持有的 Zoom 股票价值近 170 亿美元。

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关键词：Zoom

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