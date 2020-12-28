Steam 一周销量榜：《GTA5》排名继续前进，《赛博朋克 2077》六连冠

IT之家12月28日消息 据 Valve，12 月 21 日至 12 月 27 日的 Steam 商店一周销量排行榜现已正式公布，《赛博朋克 2077》再一次功卫冕榜首之位，这已经是《赛博朋克 2077》连续六周位列榜首。

此外，Valve Index VR 套件与《盗贼之海》分列第二、第三名，而上一周刚刚回归前十的《GTA5》现已上升到第七位。

完整榜单：

1）《赛博朋克 2077》

2）Valve Index VR

3）《盗贼之海》

4）《哈迪斯》

5）《木筏生存（Raft）》

6）《恐鬼症》

7）《GTA5》

8）《光环：士官长合集》

9）《荒野大镖客：救赎 2》

10）《CS：GO》DLC 狂牙大行动

值得一提的是，《木筏生存》（Raft）是一部发售于 2018 年的多人开放世界生存制作游戏，冬季促销价 45 元，同样得益于降价使得销量大增的游戏还有《光环：士官长合集》，售价 69 元再创新低。

IT之家了解到，Steam 现已公布 2020 年度最佳榜单，包括最畅销游戏、最热新品、人气最高游戏、最佳抢先体验毕业作品、最畅销 VR 游戏和最热主机游戏，其中《荒野大镖客 2》《赛博朋克 2077》《毁灭战士：永恒》以及《GTA5》等众多3A大作均有上榜。