嫦娥五号搭载的水稻种子发芽，航天育种技术 100% 原创

IT之家12月28日消息 根据微博 @中国探月工程今日消息，嫦娥五号搭载的水稻种子已经试种发芽。这一批种子是由华南农业大学国家植物航天育种工程技术研究中心提供的 “航聚香丝苗”水稻种，共计 40 克。这一批种子经过 22 天 21 小时的飞行，于 12 月 17 日成功着陆。

根据报道，我国是首创利用航天技术进行作物诱变育种的国家。1987 年 8 月 5 日，我国第 9 颗返回式科学试验卫星成功发射，搭载的水稻种子成功诱发变异。

航天育种的原理是利用太空中的高能粒子射线，冲击植物细胞诱导产生变异，获得新性状。此前我国植物航天育种有着多次试验成果。今年 5 月，长征五 - B 运载火箭搭载新一代载人试验飞船取得圆满成功，国家植物航天育种工程技术研究中心牵头征集了水稻、甜玉米、南药等 31 份，搭载样本达 988 克，质量是过去的两三倍。

研究中心副主任郭涛介绍，此次嫦娥五号任务搭载的种子属于深空空间诱变试验，与此前不同。这次任务持续时间长，遭遇了范艾伦辐射带，太阳黑子爆发等极端辐射环境，相比此前近地轨道飞行有很大不同。本次搭载的 “航聚香丝苗”水稻种，其亲本之一 “华航 31 号”同样来源于航天育种，目前已经推广种植。

华农原副校长、国家植物航天育种工程技术研究中心主任陈志强表示，“这次搭乘我国的航空器进行深空空间诱变试验，是 100% 的中国原创，必将产生一大批原创性的科技成果。”

IT之家了解到，这一批种子于 12 月 23 日的交接仪式上，由探月与航天工程中心交给华南农业大学接收，并颁发了搭载证书。