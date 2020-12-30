微软将推出 Win10 新版磁盘分析功能：帮助用户搜寻占用空间最大的文件夹

IT之家12月30日消息 据外媒 WindowsLatest 报道，微软正在开发一个名为 DiskUsage 的新命令行工具，可以帮助用户更简单地了解 Windows 10 设备上的磁盘占用空间。

全新的 DiskUsage 工具（当前仅在预览版本中上线）可以向用户显示各磁盘上文件 / 夹的大小，它可以帮助您了解 PC 上存储空间的实际情况。使用 DiskUsage 工具，用户可以很清楚地看出占用某盘 / 分区 / 文件夹中大量空间是哪一个文件夹。

利用该命令，用户可以选择过滤某些文件类型，并且可以搜索某些特定的文件夹或目录，以及使用其他过滤器来寻找最大的文件夹。当然，用固话也可以使用过滤器根据文件的类型跳过某些文件。

例如，您可以运行命令“Diskusage/minFileSize=1073741824/hc:\windows”以快速识别“Windows”文件夹中大于 1073741824 字节（即 1GB 或 1000MB）的文件夹。

此外，你还可以按文件夹大小对文件夹列表进行排序，只需要使用命令“ diskusage/u = 5/hc:/windows”。

用户可以使用 DiskUsage 工具在特定驱动器或目录中找到最大的文件和文件夹，然后使用过滤器来识别大于或小于某体积（千兆字节、兆字节和千字节）的文件。

该功能目前正在开发中，至少具有以下功能：

扫描指定的文件夹或整个驱动程序，显示每个子文件夹使用了多少的详细信息。

显示系统文件的大小和保留空间（如果启用）。

通过FileSize和SizeOnDisk过滤信息。

使用“大于或等于SIZE”过滤器标识文件夹。

自定义输出。

IT之家了解到，除了DiskUsage工具外，微软正在尝试在设置中为某些 SSD 内置的新存储准备运行状况监视功能。