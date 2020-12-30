宽带江湖 2020：长城宽带易主，民营宽带在消失，固网宽带市场饱和

2020 年的宽带市场竞争更加激烈，市场饱和、人口红利已达天花板。这导致：一边是三大运营商对宽带业务进行价值重塑发展智慧家庭，进行纵深发展；一边是民营宽带在消失。

同时，光纤接入已为宽带发展主流，千兆网络成宽带下一步发展趋势。目前，10G PON 已全产业成熟，其鼎力支撑构建千兆接入网。

长城宽带易主 民营宽带在消失

2020 年 9 月，鹏博士发公告称：拟转让全资子公司长城宽带网络服务有限公司、河南省聚信网络信息服务有限公司、沈阳鹏博士网络服务有限公司、浙江鹏博士网络服务有限公司的 100% 股权，转让价格合计 100 万元。

对此，鹏博士表示：“选择出让长城宽带是基于公司长期战略发展的考虑。近年来，随着互联网接入市场的竞争逐年加剧，行业 ARPU 值持续下滑。面对不断加剧的市场竞争，家庭宽带业务中可获取的利润空间逐渐缩小，本次交易将有效降低亏损业务对公司业绩和长期发展的影响，有利于优化公司资源配置。”

这个曾经曾经一度为全国最大的民营宽带运营商，旗帜倒下，而另一家民营宽带商 - 方正宽带如今也处境艰难。加之此前有 17 年的老牌电信运营商四川艾普宽带网络股份有限公司因为资金链断裂退出固网宽带市场，民营宽带正在消失。

多年来，民营宽带一直以来用低廉的价格吸引了一定用户，在基础运营商的竞争之前倒也活得风光。

但随着中国移动入局固网宽带市场，三大运营商拼命争夺用户，竞争相当激烈，特别是面对中国移动 0 元宽带，民营宽带商根本没有竞争优势；拿到牌照的广电宽带也在极力扩大阵地。而且但是固网宽带市场蛋糕本来就那么大，存量市场越来越小。

与此同时，国家推动提速降费，2020 年国务院《政府工作报告》提出，宽带和专线平均资费降低 15%。如此，民营宽带商已经失去价格优势。

说到存量市场，城市地区存量市场的确越来越小；农村倒是一片蓝海，但是接入成本甚高，对于民营宽带商来说，是一场投资和收入不对称的买卖。

民营宽带商的寒潮扑面而来，且在寒潮中渐渐消失。

固网宽带市场饱和 三大运营商纵深发展

最新数据显示：中国移动固网宽带用户数已达 2.2172 亿户、中国电信 1.5816 亿户、中国联通 8643.3 万户。固网宽带市场竞争依旧激烈、用户增长放缓，人口红利已达天花板。

面对这个局面，三大运营商对宽带业务进行价值重塑，进行纵深发展，那就是智慧家庭。

中国移动正由规模领先向智慧家庭运营领先迈进。一方面，坚持 “千兆引领”，建设千兆宽带网络，提升网络质量；另一方面，全面开展端到端质量优化，提升装维营服一体化服务水平。同时，也注重价值变现，深化智慧家庭运营，促进价值提升。

中国电信也在对宽带业务价值重塑，上半年智能家庭布局成效显现，其把握在线教育、远程办公、视频娱乐等对于家庭信息化的需求升级，以 5G + 光宽 + WiFi6 再度提 升家庭千兆接入服务，加快智能家庭产品服务体系的渗透，构建高质量千兆接入叠加智家应用的综合竞争力，驱动宽带业务与智能家庭形成融合互促。

而中国联通在北方主导区域和南方重点城市推出三 “千兆”融合产品（千兆 5G、千兆宽带、千兆 Wi-Fi）；聚焦家庭互联网市场，加快智慧家庭系列产品推广，促进宽带接入业务和其他业务共同增长。

10G PON 产业链已成熟 千兆网络是下一步发展趋势

如今，光纤接入已为宽带发展主流，千兆网络成宽带下一步发展趋势。

目前全球已有 57 个国家的 234 家运营商相继发布了千兆业务。据了解，AT&T 计划未来三到五年内通过光纤和 5G 在全美提供网络接入；英国电信计划 2020 年中至年末未英国 2000 万户家庭提供全光纤宽带；德国表示 2025 计划投资 1000 亿欧元用于光纤网络扩张；日本计划 2021 年末实现光纤覆盖几乎所有家庭。

而我国同时工信部已经出台了 《千兆城市建设指标体系》，要在 300 个以上城市部署千兆宽带，并开展千兆宽带应用示范。目前，全国已有超过 300 个城市具备千兆宽带接入能力，千兆覆盖用户超过了 8000 万户。

目前，我国光纤宽带网络高水平发展，FTTH 已经覆盖全国城乡绝大部分家庭，全国所有城市基本均建成 “光网城市”，支撑千兆接入的 10G PON 网络快速部署，形成千兆发展网络基础。

目前，10G PON 已全产业成熟，重点是：10G PON 的产业链（芯片、标准和光模块）已经成熟。在芯片方面，10G EPON&10G GPON 对称 / 非对称 SOC 芯片已 ASIC 化；设备厂家 8 口、16 口 0G GPON&10G EPON 单板具备规模发货能力；在标准方面，ITU 的 10G GPON 非对称 10G/2.5G 2012 年开始商用；对称 10G GPON 10G/10G 2016 标准冻结、2017 年开始商用。IEEE 的对称 / 非对称 10G EPON 10G/10G or 10G/1G 2012 年开始商用；在光模块方面，10G EPON 对称&非对称 PR/PRX30 是主流发货产品，已规模商用；10G GPON 对称&非对称 N1/N2a/N2 和 Combo Class B+/C + 可规模发货。

因此，10G PON 成为三大运营商千兆建设的共同选择。据了解，中国电信的 EPON 区域新建以 10G EPON 为主，GPON 区域加快向 XG-PON 升级；中国移动的高端区域按需试点 10G PON，支撑市场发展，保障千兆接入；中国联通表示 2019 年引入 Combo PON，2021 年 EPON 全部升级 10G EPON。