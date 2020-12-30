微软测试 Win10 “开始”菜单新应用文件夹逻辑，注册表编辑器小调整

IT之家12月30日消息 外媒 Windows Latest 报道，为了帮助你更快地找到应用程序，微软正在测试 Windows 10“开始”菜单的所有应用程序列表中的新文件夹逻辑，这将减少混乱。此外，微软还在为注册表编辑器开发一项新功能。

Windows 10 使用名为 “ProgramData”的特殊数据库或位置来构建 “所有应用”列表中的文件夹，并保持 “开始”菜单的干净、整洁和有序。文件夹和文件夹中的项目是使用 Windows Shell 的 “文件夹逻辑”功能自动生成的。

目前，即使文件夹中包含单个项目，也会创建 “开始”菜单文件夹。在下一次 Windows 更新中，微软计划改进文件夹逻辑，如果一个文件夹只包含一个项目，就可以直接显示项目（应用）。

目前，改进后的文件夹逻辑只提供给在开发渠道的 Windows Insider 用户。

IT之家获悉，这是一个小变化，但这也是微软改善 “开始”菜单整体体验计划的一部分。据消息人士透露，微软还在探索一种新的 “开始”菜单布局，采用圆角，而不是目前在 Windows 10 中看到的尖锐边缘。

在其中一个内部概念中，开始菜单的上下文菜单 (右键菜单)具有圆角，它看起来与当前的布局不同。但目前微软还未明确在预览版中推送此改进。

微软还在测试对搜索栏和任务栏的改进，使其更具现代感。

Windows 10 的下一次更新预计也会对内置的注册表编辑器进行小幅改进。

在最新的预览版版本中，微软已经更新了注册表编辑器，支持 CTRL + Backspace（回退键），因此你可以在 “查找”窗口或当你重新命名键值时一次删除单词。